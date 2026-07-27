مدينة الزرقاء الصناعية تستضيف سفراء مجموعة دول الاسيان

خبرني - نظمت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم زيارة ميدانية لسفراء مجموعة دول الاسيان بهدف اطلاعهم على مزايا الاستثمار في مدينة الزرقاء الصناعية والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين فيها حيث شملت الزيارة سفراء دول ماليزيا واندونيسيا وبروناي والفلبين وتايلاند.



واثنى السفراء على العلاقات المتميزة بين الأردن ودولهم والتي أرسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع قادة دولهم

واشاروا إلى أهمية تقديم حوافز للاستثمار في المدينة مؤكدين أنه سيصار الى تنظيم زيارات لوفود اقتصادية من دولهم للمملكة للاطلاع على البيئة الاستثمارية في الاردن وتحديدا مدينة الزرقاء الصناعية مشيدين بالبنية التحتية التي توفرها مدينة الزرقاء الصناعية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين فيها.



من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عبيد ياسين بالسفراء مؤكدا سعي الشركة المتواصل لوضع مدينة الزرقاء الصناعية على قائمة المنصات الترويجية محليا وعربيا ودوليا مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للجهود الترويجية التي تبذلها الشركة عقب زيارة جلالة الملك للمدينة مؤخرا وتوجيهاته السامية بضرورة ترويج المدينة وتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات إليها إضافة إلى البناء على الجهود الملكية السامية في الترويج لبيئة الاستثمار في الاردن عقب الزيارات الملكية لعدد من هذه الدول ولقاءاته فيها مع رجال الأعمال والمستثمرين.

من جانبه قال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عدي عبيدات أن هذه الزيارة تحمل العديد من المؤشرات الإيجابية لجذب الاستثمارات الصناعية المتعددة التي تجد في هذا المشروع البيئة المناسبة لإقامة المشاريع الصناعية داخل حدود المدينة حيث تم انجاز المرحلة الأولى بالكامل منها وتعتمد على حلول مستدامة تشمل الطاقة الشمسية ومحطات شحن المركبات الكهربائية ومساحات خضراء وأنظمة إعادة تدوير وبنية تحتية تقلل استهلاك الطاقة.

وأعلن السيد عبيدات أن الشركة تمكنت من استقطاب 8) استثمارات صناعية للمدينة عاملة في عدة مجالات فيما تستعد الشركة قريبا لإطلاق حملة ترويجية تستهدف السوقين المحلي والإجنبي للترويج لفرص الإستثمار فيها، مبينا أن مدينة الزرقاء الصناعية تعد أول مدينة صناعية خضراء في الأردن، إذ تضم حلولاً متقدمة للطاقة المتجددة وأنظمة إنترنت الأشياء، بما يسهم في خفض كلف الطاقة والمياه من خلال مشاريع الحصاد المائي وتزويد المدينة بالغاز الطبيعي.





يشار إلى أن المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية أقيمت على مساحة 1386 دونماً من أصل 2475 دونماً، بكلفة بلغت 35 مليون دينار أردني، وتضم أراضي صناعية مطورة ومبانٍ صناعية جاهزة بمساحة 21 ألف متر مربع. وتشير الدراسات الأولية إلى قدرة المدينة على استقطاب نحو 217 استثماراً صناعياً في مرحلتها الأولى، بما يوفر قرابة 8500 فرصة عمل.

و تضم المدينة مرافق صديقة للبيئة اذ تتوقع دراسات شركة المدن الصناعية الاردنية الاولية أن يصل عدد الاستثمارات الصناعية عند اكتمال جميع مراحل المدينة إلى نحو 530 شركة صناعية، توفر ما يقارب 21 ألف فرصة عمل، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز للمدينة، الذي يربطها بالدول المجاورة، حيث تبعد 30 كم عن العاصمة عمّان و15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء،ـ حيث تستهدف المدينة استقطاب استثمارات في قطاعات الصناعات الإلكترونية، والهواتف والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة، وصناعة المعدات الطبية، إلى جانب الصناعات الهندسية وصناعة السيارات.