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الحاجة هدى حسين النجداوي في ذمة الله

  • 27 تموز 2026
  • 22:15
الحاجة هدى حسين النجداوي في ذمة الله

خبرني - تنعى عائلتا النجداوي والقدومي الحاجة هدى حسين سلامة النجداوي "أم حسن"، أرملة المرحوم مصطفى محمد صالح عطوة القدومي، ووالدة كل من: محمد (حسن)، وفراس، وليالي، ورائدة، وفارس، وأماني، وعبدالإله.

وشيعت الفقيدة، بعد الصلاة على جثمانها الطاهر، ظهر اليوم الاثنين 27/7/2026، من مسجد مقبرة النبي يوشع في السلط إلى مثواها الأخير في مقبرة النبي يوشع.

وتقبل التعازي للرجال في مقر جمعية كفر قدوم الخيرية في الرابية لمدة يومين، الاثنين والثلاثاء، من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء.

أما النساء، فتقبل التعازي في منزل نجلها الأستاذ فراس أبو مصطفى، في خلدا، شارع إسماعيل الحلايقة، بجانب كلية الخوارزمي، مقابل سوبرماركت احتياجات، لمدة يومين، الاثنين والثلاثاء، من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء.

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