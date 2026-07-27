«إنفيديا» تتوجه شرقاً.. صفقة بمليار دولار لبناء «مصانع الذكاء الاصطناعي»

خبرني - وافقت شركة إنفيديا على الاستحواذ على حصة تبلغ 4.5% في شركة نافر الكورية الجنوبية من خلال استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار.

والصفقة بحسب تقرير نشرته صحيفة "كوريا تايمز" تعمّق شراكة تهدف إلى بناء بنية تحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي وتوسيع خدمات الذكاء الاصطناعي السيادية.

وأعلنت نافر الإثنين أنها وقّعت اتفاقية لإصدار نحو 7.24 مليون سهم جديد لشركة إنفيديا من خلال تخصيص طرف ثالث، في أول عملية بيع أسهم من هذا النوع لها منذ 22 عاماً، والأولى منذ إدراجها في مؤشر KOSPI عام 2008.

وتمثل الأسهم الجديدة، التي يبلغ سعرها ما يساوي 140 دولاراً للسهم الواحد، حصة قدرها 4.5% في نافر. ومن المقرر إتمام عملية الدفع في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت نافر إنها ستلغي نحو 4.9 مليون سهم خزينة في 3 أغسطس/آب، لتعويض تخفيف حصة المساهمين الناتج عن إصدار الأسهم الجديدة. وبعد عملية الإلغاء، من المتوقع أن تصبح إنفيديا ثالث أكبر مساهم في نافر، بعد صندوق التقاعد الوطني وبلاك روك.

وارتفعت أسهم نافر بنسبة 8.43% لتغلق عند 225000 وون أو حوالي 160 دولااً أمريكياً الإثنين، عقب الإعلان عن صفقة الاستثمار الاستراتيجي مع إنفيديا وخطط بناء بنية تحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي.

تعميق الشراكة

وقالت نافر إن ذراعها التقنية، نافر كلاود (Naver Cloud)، تجري مناقشات مع إنفيديا بشأن شراكة في مجال الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بهدف السعي المشترك لتنفيذ مشاريع مصانع ذكاء اصطناعي عالمية.

وأضافت أن الشراكة ستتجاوز التعاون التكنولوجي لتشمل الطلب ورأس المال، مع توقع مشاركة إنفيديا إلى جانب نافر كلاود في أعمال مصانع الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت نافر أن استثمار إنفيديا يعكس ما وصفته بقدراتها المتكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مراكز البيانات، ومجموعات وحدات معالجة الرسومات، ومنصات الذكاء الاصطناعي، والنماذج الأساسية الخاصة بها، وخدمات الذكاء الاصطناعي التجارية.

وقالت الشركة: "إن نافر، التي أصبحت أول شركة في العالم تقوم بتسويق البنية التحتية للحوسبة الفائقة من إنفيديا في عام 2019، قامت بدمج تقنيات أساسية لمراكز البيانات، بما في ذلك التبريد والطاقة والشبكات، من أجل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في تشغيل البنية التحتية".

ويأتي هذا الاستثمار بعد اتفاق بين الشركتين في يونيو/حزيران الماضي لتطوير مصانع ذكاء اصطناعي مشتركة على نطاق غيغاواط، ما يوسع الشراكة بينهما إلى ما هو أبعد من دور إنفيديا في توريد وحدات معالجة الرسومات (GPUs).

مصنع للذكاء الاصطناعي

ويأتي الاستثمار كجزء من خطة أوسع كشفت عنها نافر لبناء مصنع للذكاء الاصطناعي في مركز البيانات فائق الحجم GAK Sejong في كوريا، بدعم تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات دولار من إنفيديا وشركة الاستثمار الكندية بروكفيلد.

ووقعت بروكفيلد اتفاقية غير ملزمة لتوفير تمويل يصل إلى 9 مليارات دولار للبنية التحتية اللازمة لتشغيل المصنع.

وستعمل المرحلة الأولى من المشروع على توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى قدرة تبلغ 200 ميغاواط. وسيكون لدى المنشأة قدرة على استيعاب نحو 100 ألف وحدة معالجة رسومات من إنفيديا، اعتمادًا على منصتي Vera Rubin وBlackwell.

وقالت نافر إنها تهدف إلى بدء تحقيق إيرادات من أعمال مصانع الذكاء الاصطناعي العام المقبل، مع منشأة بقدرة 55 ميغاواط من المقرر أن تبدأ عملياتها في النصف الأول من عام 2027.

وتخطط الشركة لتوسيع القدرة إلى 200 ميغاواط بحلول عام 2028، والوصول في النهاية إلى 1 غيغاواط.

وقال مؤسس شركة نافر، تشوي سو-يون: "إن استثمارات إنفيديا وبروكفيلد تمثل محطة مهمة في نمو نافر المستقبلي، وتوفر فرصة للشركة للتوسع بسرعة في سوق البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من تقنياتها وبنيتها التحتية".

وأضاف: "تهدف نافر إلى تأمين عملاء بسرعة لأعمال مصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، واستخدام هذا الاستثمار كنقطة انطلاق لتصبح لاعبًا رائدًا في سوق البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي".