الصفدي ونظيره القطري يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

كما بحث الصفدي والشيخ محمد، في سياق التنسيق الدائم بين الأردن وقطر، المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ الاتفاقات التي أُنجزت في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد الصفدي والشيخ محمد دعم المملكة وقطر الكامل لجميع المساعي الهادفة إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب التوتر، ويحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.