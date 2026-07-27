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  • خميس عطية يولم للسفير السعودي الأمير منصور بحضور القاضي والحديد والصاحب و14 نائباً وعيناً (صور)

خميس عطية يولم للسفير السعودي الأمير منصور بحضور القاضي والحديد والصاحب و14 نائباً وعيناً (صور)

  • 27 تموز 2026
  • 21:24
خميس عطية يولم للسفير السعودي الأمير منصور بحضور القاضي والحديد والصاحب و14 نائباً وعيناً صور

خبرني - أقام النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية وليمة غداء اليوم الاثنين دعا إليها سفير المملكة العربية السعودية في عمّان الأمير منصور بن خالد آل سعود ورئيس مجلس النواب مازن القاضي وعددا من النواب والأعيان.

ومن بين الحضور العين نضال الحديد، وسمير الصاحب مدير مكتب الامير غازي بن طلال.
وتطرق الحضور إلى متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الأردني والسعودي، وهي علاقات تاريخية ومتجذرة يواصل تعزيزها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد.

خميس عطية يولم للسفير السعودي الأمير منصور بحضور القاضي والحديد والصاحب و14 نائباً وعيناً (صور)
خميس عطية يولم للسفير السعودي الأمير منصور بحضور القاضي والحديد والصاحب و14 نائباً وعيناً (صور)
خميس عطية يولم للسفير السعودي الأمير منصور بحضور القاضي والحديد والصاحب و14 نائباً وعيناً (صور)

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