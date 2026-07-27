صدمة جديدة للمصريين.. جواز السفر يتراجع في التصنيف العالمي

خبرني - تراجع ترتيب جواز السفر المصري في أحدث تصنيف عالمي لقوة جوازات السفر، ليحتل المركز الـ85 عالميًا، وفق بيانات مؤشر "هينلي" لجوازات السفر الذي يقيس قوة وثائق السفر عالميا.

وأظهر التصنيف أن جواز السفر المصري يتيح لحامليه الوصول إلى 50 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، أو من خلال ترتيبات دخول تشمل التأشيرة عند الوصول أو تصاريح السفر الإلكترونية، وفق منهجية المؤشر.

ويأتي ترتيب جواز السفر المصري في المركز الـ85 عالميا ليضع مصر ضمن مجموعة الدول التي تتيح جوازاتها نطاقا محدودا نسبيا من السفر الدولي دون تأشيرة مسبقة، وسط استمرار التنافس بين الدول لتحسين ترتيبها عبر عقد اتفاقيات جديدة لتسهيل حركة مواطنيها.

ويصنف مؤشر "هينلي" 199 جواز سفر حول العالم، وفق عدد الوجهات التي يستطيع حاملو كل جواز الوصول إليها من دون الحصول على تأشيرة قبل السفر.

ويحتسب المؤشر الوجهات التي لا تتطلب تأشيرة مسبقة، إلى جانب بعض ترتيبات الدخول التي تشمل التأشيرة عند الوصول أو تصريح السفر الإلكتروني، بينما لا يعتبر الحصول على تأشيرة إلكترونية مسبقة قبل السفر دخولًا من دون تأشيرة وفق منهجيته.

ويأتي تراجع ترتيب جواز السفر المصري في وقت أصبحت فيه قوة جواز السفر مؤشرا على مستوى حرية الحركة الدولية، كما ترتبط بقدرة المواطنين على السفر لأغراض السياحة والعمل والدراسة والاستثمار بسهولة أكبر.

وتتصدر جوازات سفر دول آسيوية وأوروبية التصنيفات العالمية، مستفيدة من شبكة واسعة من اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات والتكتلات الاقتصادية والسياسية التي تسهل حركة مواطنيها بين عشرات الدول.