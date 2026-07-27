تأكيد وفاة شاب أردني بحادث سير في كرواتيا

خبرني – توفي الشاب الأردني حذيفة رائد الوقفي إثر حادث سير مؤسف وقع في جمهورية كرواتيا، وفق ما أعلنت عائلته.

وأوضحت العائلة، في بيان، أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى الأردن، تمهيدا لتشييعه ومواراته الثرى.

وأضافت أن موعد الدفن وبيت العزاء سيُعلن عنهما لاحقا بعد وصول الجثمان إلى المملكة وإتمام مراسم الصلاة عليه.

وتقدمت العائلة بالشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد وبادر في البحث عن الفقيد خلال الفترة الماضية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.