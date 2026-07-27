للعام الثالث عشر على التوالي.. دمشق في المرتبة الأخيرة بمؤشر قابلية العيش العالمي لعام 2026

خبرني - حافظت العاصمة السورية دمشق على المرتبة الأخيرة في مؤشر قابلية العيش العالمي لعام 2026 لتحتل المركز 173 بين 173 مدينة شملها التصنيف مسجلة بذلك للعام الـ13 توليا في ذيل القائمة.

ويقيس المؤشر مستوى جودة الحياة في المدن استنادا إلى خمسة محاور رئيسية هي: الاستقرار، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، والثقافة والبيئة، ويُعد من أبرز المؤشرات الدولية التي تقارن بين المدن من حيث ملاءمتها للعيش.

وتصدرت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن قائمة أفضل مدن العالم للعيش في عام 2026، تلتها فيينا النمساوية، ثم ملبورن الأسترالية.

وعلى المستوى العربي، جاءت أبوظبي في المرتبة الأولى عربيا تلتها دبي ثم مدينة الكويت والدوحة والمنامة ومسقط ثم الخبر السعودية وعمّان، فيما حلت طرابلس الليبية في المرتبة قبل الأخيرة عالميا، لتسبق دمشق مباشرة في التصنيف.

ويعكس المؤشر تباين مستويات الخدمات والاستقرار والبنية التحتية بين المدن، ويستند إلى عشرات المعايير التي تقيم جودة الحياة والبيئة الحضرية ومستوى الخدمات الأساسية.