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ارتفاع عدد رخص القيادة الممنوحة خلال 6 أشهر إلى أكثر من 30 ألفا

  • 27 تموز 2026
  • 20:57
ارتفاع عدد رخص القيادة الممنوحة خلال 6 أشهر إلى أكثر من 30 ألفا

خبرني - ارتفع عدد رخص القيادة الممنوحة خلال الشهور الستة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لمدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، الاثنين.

وأضاف، في حديثه لبرنامج "صوت المملكة": "أصدرنا خلال الشهور الستة الماضية 30.800 رخصة، مقارنة بنحو 23 ألف رخصة للفترة ذاتها من العام الماضي".

وأوضح القرعان أن نسبة النجاح في امتحان رخصة القيادة ارتفعت من 25% إلى 35% خلال الفترة ذاتها.

وحول الحديث عن وجود تشديد في الفحص العملي، قال القرعان: "لا يوجد تشديد في الفحص العملي، فهو يخضع لآلية محددة، ولكن التدريب لا يتسم بالجدية، وهذا يعود أيضا إلى الطالب، إذ يتعين عليه التحضير والتدرب".

وتابع: "الفحص العملي للقيادة يضم 8 فعاليات، وكل فعالية تتضمن 4 نقاط تقييم، أي ما مجموعه 32 نقطة تقييم، ويجب الحصول على علامة النجاح المطلوبة".

وأرجع القرعان الحديث عن الفحص العملي إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "شخصا خرج وتحدث بأنه أعاد الفحص 35 مرة وأصبح (ترندا)، وهو حاصل على الرخصة منذ سنتين (...) إعادة الفحص 20 أو 30 مرة غير موجودة".

ولفت إلى أن 14% من المتقدمين نجحوا من أول مرة، بينما كانت النسبة في العام الماضي أقل بقليل.

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