القرعان: اعتبارا من الأحد المقبل سيتم وقف إصدار الرخص البلاستيكية

خبرني - قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، الاثنين، إن الرخص الصادرة عن إدارة الترخيص لم تنتهِ، وإنما تغير شكلها انسجاما مع خطة التحول الرقمي الحكومية.

وأضاف، في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أنه جرى تجهيز المتطلبات لإصدار الرخص، سواء رخص المركبات أو رخص القيادة، إلكترونيا، بحيث تكون سهلة الوصول إليها، وهي محمية بشكل أكبر من الرخص التقليدية.

ولفت إلى أنه يمكن الوصول إلى الرخصة بسهولة إلكترونيا، وهذا أفضل للجميع.

وأضاف أنه اعتبارا من الأحد المقبل سيتم وقف إصدار الرخص البلاستيكية، وسيجري إصدار وثائق إلكترونية فقط عبر إرسالها إلى هاتف المراجع، ويمكنه تحميل الرخصة إلكترونيا.

وقال: "منذ أكثر من عام نصدر القسائم الإلكترونية بالتزامن مع التقليدية، حيث بدأنا تدريجيا لحين استكمال المتطلبات الفنية"، وفقا للقرعان.

وأضاف أنه يوجد في الأردن نحو 3 ملايين رخصة قيادة، بينما يبلغ عدد رخص المركبات نحو 2.1 مليون رخصة تقريبا.

ولفت القرعان إلى أن جميع الوثائق الصادرة عن الإدارة محفوظة إلكترونيا عبر تطبيق سند.