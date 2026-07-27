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ترمب يكشف أحدث التطورات مع إيران

  • 27 تموز 2026
  • 20:18
ترمب يكشف أحدث التطورات مع إيران

خبرني - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أحدث تطورات الموقف إزاء حرب إيران.

وقال ترمب للصحفيين، الإثنين، إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران "في الوقت الراهن".

وأضاف ترمب، في أثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) في طريقه إلى ولاية ميشيغان، أن لديه "متسعا كبيرا من الوقت" للتعامل مع إيران.

وأشار في معرض حديثه عن اتفاق محتمل مع طهران إلى وجود "احتمال كبير بأن يحدث شيء ما".

وذكر أيضا أنه سيستفسر من روسيا عن تزويد إيران بصور التقطتها الأقمار الصناعية.

وقال ترمب "سأسأل بوتين عن ذلك.. وسنعرف حقيقة الأمر". 

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