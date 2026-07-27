مليار دولار يمنح «Toy Story 5» صدارة أفلام 2026

خبرني - واصل فيلم «Toy Story 5» تحقيق أرقام قوية في شباك التذاكر العالمي، متجاوزاً حاجز المليار دولار، ليصبح الفيلم الأعلى إيراداً خلال عام 2026 حتى الآن.



وتمكن الفيلم، بعد أكثر من شهر على بدء عرضه، من تجاوز الإيرادات العالمية لفيلم «The Super Mario Galaxy Movie»، بعدما بلغت حصيلته نحو 1.022 مليار دولار، مقابل 1.011 مليار دولار للفيلم المنافس، وفق بيانات شباك التذاكر العالمية.

ويؤكد هذا الأداء استمرار الحضور الجماهيري القوي لـسلسلة «Toy Story»، التي نجحت في الحفاظ على شعبيتها منذ انطلاقها قبل أكثر من عقدين.



لم يكن تصدر «Toy Story 5» لقائمة الإيرادات مفاجئاً، بعدما سجل بداية قوية منذ الأيام الأولى لعرضه، محققاً 312 مليون دولار عالمياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، منها 160 مليون دولار داخل السوق الأمريكية.

وسجل الفيلم بذلك أفضل افتتاحية في تاريخ سلسلة «Toy Story»، كما حقق أعلى إيرادات لعطلة نهاية أسبوع افتتاحية لأي فيلم خلال عام 2026 حتى الآن. وبحسب بيانات شباك التذاكر، بلغت إيرادات الفيلم داخل الولايات المتحدة نحو 448.5 مليون دولار، بينما وصلت حصيلته في الأسواق الدولية إلى 573.5 مليون دولار.



أصبح «Toy Story 5» ثالث فيلم يتجاوز حاجز المليار دولار خلال عام 2026، بعدما انضم إلى «The Super Mario Galaxy Movie»، صاحب المركز الثاني بإيرادات بلغت 1.011 مليار دولار، وفيلم «Michael»، الذي اقترب بدوره من الرقم نفسه بعدما سجل نحو 1.01 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يواصل فيلم «The Odyssey» تحقيق نتائج قوية في شباك التذاكر، بعدما جمع نحو 639 مليون دولار خلال أسبوعين فقط من عرضه، ليبقى ضمن أبرز الأفلام المرشحة لتجاوز حاجز المليار دولار.



وتدور أحداث الجزء الخامس حول الشخصيات الشهيرة وودي، وباز لايت يير، وجيسي، وبقية الألعاب، التي تواجه تحدياً جديداً مع تغير علاقة الأطفال بألعابهم التقليدية، في ظل الانتشار المتزايد للتكنولوجيا الحديثة.

وخلال الأحداث، تجد الألعاب نفسها أمام واقع جديد، بعدما تحصل مالكتها بوني على جهاز لوحي ذكي يحمل اسم «ليليباد»، لتشعر بأن مكانتها في عالم الطفولة بدأت تتراجع أمام الأجهزة الرقمية.

ويعيد الفيلم الأصوات الأصلية للشخصيات الرئيسية، بمشاركة توم هانكس في أداء شخصية وودي، وتيم ألين بدور باز لايت يير، وجوان كوزاك بدور جيسي، إلى جانب غريتا لي، التي تقدم صوت الشخصية الجديدة «ليليباد».

ويعكس النجاح الذي حققه الجزء الخامس استمرار قدرة السلسلة، التي انطلقت عام 1995، على جذب أجيال جديدة من المشاهدين، مع احتفاظها بمكانة راسخة لدى الجمهور الذي ارتبط بشخصياتها على مدار سنوات طويلة.