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الفيصلي المُنتَظَر.....

  • 27 تموز 2026
  • 20:10
الفيصلي المُنتَظَر
الكاتب: الصحفي مجدي محمد محيلان

يقول المثل الشعبي :  ( غاب...وجاب )...
هذا ما ينطبق على النادي الفيصلي.... نعم، والمكتوب من عنوانه يقرأ، فلقد عرف الازرق  ومن خلال تجاربه السابقة من أين تؤكل الكتف ، حيث بدأ وبعد إستقراره ادارياً ، وعن طريق لجنة التعاقدات، باستقدام المدرب ، ومن ثم وبمشورة أصحاب الاختصاص وفي مقدمتهم المدير الفني ،و (لجنة التعاقدات ) ، ابرم عقوداً نوعية مع نخبة من اللاعبين المحليين، حسب احتياجات الفريق  ، وفي الوقت نفسه فقد انهى عقود لاعبين آخرين هم خارج احتياجاته،ومن المتوقع أن يتبع ذلك بعقود مع محترفين غير أردنيين ، اعتقد انها ستكون نوعية. 
 ضربة معلم... فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذ بها. وبإعتقادي وأنا (حسيني الهوى)  ، ان الفيصلي عاقد العزم  على استرجاع ماضيه التليد ، الذي لا ينكره الا جاهل، فمرحى لهذا النشاط الطيب والحماس المبارك ، والذي لولاه لانتفت المنافسة مع البطل الحالي لدوري المحترفين، الحسين/إربد، في أفق لا تلوح فيه _ للأسف الشديد _ معالم منافسة حقيقية من باقي الفرق العشرة! 
  أقول : وبناءً على ما تقدّم.. إن الفيصلي قادم.... فانتظروه. وأكاد أجزم ان المنافسة كما هو متوقع وإن إنحصرت بين فريقين ( ثقيلين ) ، إلا أنها ستكون جميلة، وجديرة بالمتابعة ، كيف لا ؟ وهي بين من يتمسك بلقبه ، وآخر يسعى لاسترداده! 
  وحتى لا ننتقص من باقي فرقنا التي نحترمها فنقول : إننا بنينا وجهة نظرنا على أسس فنية وادارية لاغير ، لان ما يقوم به فريقا الحسين إربد ، والفيصلي من تجميع للاعبين مميزين والاستغناء عن بعض اللاعبين، ناهيك عن عقود مالية مرتفعة ، وانتهاءً بمعسكرات خارجية قريبة الإقامة ، يتخللها مباريات تجريبية ودية ،وتشجيع جماهيري غير مسبوق... كل ذلك يجعلنا غير منحازين الا للواقع الكروي الذي يقول : إن الكرة تعطي الذي يعطيها، وغير ذلك فلا، ولكل مجتهد نصيب. 
  وإن يك صدر هذا اليوم ولّى... 
فإن غداً... لِناظِرهِ... قريب. 
والله من وراء القصد.

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