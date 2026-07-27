الفيصلي المُنتَظَر.....

يقول المثل الشعبي : ( غاب...وجاب )...

هذا ما ينطبق على النادي الفيصلي.... نعم، والمكتوب من عنوانه يقرأ، فلقد عرف الازرق ومن خلال تجاربه السابقة من أين تؤكل الكتف ، حيث بدأ وبعد إستقراره ادارياً ، وعن طريق لجنة التعاقدات، باستقدام المدرب ، ومن ثم وبمشورة أصحاب الاختصاص وفي مقدمتهم المدير الفني ،و (لجنة التعاقدات ) ، ابرم عقوداً نوعية مع نخبة من اللاعبين المحليين، حسب احتياجات الفريق ، وفي الوقت نفسه فقد انهى عقود لاعبين آخرين هم خارج احتياجاته،ومن المتوقع أن يتبع ذلك بعقود مع محترفين غير أردنيين ، اعتقد انها ستكون نوعية.

ضربة معلم... فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذ بها. وبإعتقادي وأنا (حسيني الهوى) ، ان الفيصلي عاقد العزم على استرجاع ماضيه التليد ، الذي لا ينكره الا جاهل، فمرحى لهذا النشاط الطيب والحماس المبارك ، والذي لولاه لانتفت المنافسة مع البطل الحالي لدوري المحترفين، الحسين/إربد، في أفق لا تلوح فيه _ للأسف الشديد _ معالم منافسة حقيقية من باقي الفرق العشرة!

أقول : وبناءً على ما تقدّم.. إن الفيصلي قادم.... فانتظروه. وأكاد أجزم ان المنافسة كما هو متوقع وإن إنحصرت بين فريقين ( ثقيلين ) ، إلا أنها ستكون جميلة، وجديرة بالمتابعة ، كيف لا ؟ وهي بين من يتمسك بلقبه ، وآخر يسعى لاسترداده!

وحتى لا ننتقص من باقي فرقنا التي نحترمها فنقول : إننا بنينا وجهة نظرنا على أسس فنية وادارية لاغير ، لان ما يقوم به فريقا الحسين إربد ، والفيصلي من تجميع للاعبين مميزين والاستغناء عن بعض اللاعبين، ناهيك عن عقود مالية مرتفعة ، وانتهاءً بمعسكرات خارجية قريبة الإقامة ، يتخللها مباريات تجريبية ودية ،وتشجيع جماهيري غير مسبوق... كل ذلك يجعلنا غير منحازين الا للواقع الكروي الذي يقول : إن الكرة تعطي الذي يعطيها، وغير ذلك فلا، ولكل مجتهد نصيب.

وإن يك صدر هذا اليوم ولّى...

فإن غداً... لِناظِرهِ... قريب.

والله من وراء القصد.