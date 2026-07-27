الدولار يهبط بعد هدنة الحرب.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي

خبرني - تراجع الدولار أمام عملات رئيسية الإثنين بعدما علقت الولايات المتحدة حملتها الجوية على إيران مطلع الأسبوع مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وزيادة الإقبال على المخاطرة قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

وفقا لرويترز، ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1374 دولار، وانخفض الدولار 0.1% أمام العملة اليابانية إلى 163.69 ين، وتخلى الجنيه الاسترليني عن مكاسبه ونزل 0.1% إلى 1.3308 دولار.

وانتعشت الأصول التي تنطوي على مخاطر وانخفضت أسعار النفط إذ تراجع خام برنت 7.5% إلى 89.42 دولار للبرميل بعد أن أوقف الجيش الأمريكي مؤقتا غاراته التي استمرت أسبوعين. وقالت طهران إنها ستوقف هجماتها أيضا ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بوقف الضربات، مما عزز الآمال بشأن الجهود الدبلوماسية المبذولة لتهدئة الصراع.

ومع ذلك، ابتعد الدولار عن أدنى مستوياته خلال اليوم، إذ كان تراجع عوائد السندات الأمريكية — التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات — أقل مقارنة بانخفاض العوائد في الأسواق الأخرى، مما قدم دعما للعملة الأمريكية.

وجاء تراجع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي 28 و29 يوليو/ تموز.

وفي ظل ندرة المؤشرات الصادرة عن رئيس البنك المركزي الأمريكي الجديد كيفن وورش بشأن آفاق السياسة النقدية، يرى المتعاملون أن احتمالية إقدام البنك على رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الأربعاء تبلغ نحو 33%، بانخفاض عن 37% في نهاية الأسبوع الماضي، لكنها تبلغ ضعف الاحتمالية التي كانت متوقعة قبل أسبوع، وذلك ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة س.إم.إي.

وقالت محللة العملات الأجنبية في رابوبنك، جين فولي "قد لا تصبح السوق على دراية كبيرة بعد هذا الاجتماع لأن وورش لا يحب تقديم توجيهات بشأن المستقبل، وهناك قدر كبير من عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بمدة استمرار الحرب مع إيران".

وسيترقب المستثمرون هذا الأسبوع أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الثاني والتضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، للحصول على مزيد من المؤشرات حول متانة أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعيهما الخميس والجمعة على الترتيب، مع الحفاظ في الوقت ذاته على موقف حذر إزاء معدلات التضخم.

وبالنسبة للعملات المشفرة، استقر سعر بيتكوين تقريبا خلال اليوم مسجلة 64463 دولارا.