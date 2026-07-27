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ترمب: نجري محادثات جيدة مع إيران

  • 27 تموز 2026
  • 19:53
ترمب نجري محادثات جيدة مع إيران

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري "محادثات جيدة" مع إيران "في الوقت الراهن".

وأضاف ترمب، أثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ولاية ميشيغان، أن لديه "متسعا كبيرا من الوقت" للتعامل مع إيران.

وأشار في معرض حديثه عن اتفاق محتمل مع طهران إلى وجود "احتمال كبير بأن يحدث شيء ما".

وذكر أيضا أنه سيستفسر من روسيا عن تزويد إيران بصور التقطتها الأقمار الصناعية.

وقال ترمب "سأسأل بوتين عن ذلك... وسنعرف حقيقة الأمر".

وحذر ترمب من أنه مستعد لاتخاذ "إجراء عسكري قوي" إذا فشلت الدبلوماسية.

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