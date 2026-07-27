حصار إيران مستمر.. والجيش الأميركي يغير مسار 17 سفينة تجارية

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، اليوم الاثنين، أنها أعادت توجيه مسار 17 سفينة تجارية، وعطّلت سفينتين، وصعدت على متن سفينتين أخريين للتحقق من الامتثال للإجراءات المفروضة.

ونشرت سنتكوم صورة بحار أميركي يقف للمراقبة على متن المدمرة "يو إس إس فرانك إي. بيترسن جونيور" (DDG 121)، أثناء قيام السفينة بدورية في بحر العرب دعماً للحصار الأميركي المفروض على إيران.



أتى ذلك، فيما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن بلاده تُجري مفاوضات مكثفة مع إيران، لكنها ستستأنف العمل العسكري إذا فشلت هذه المفاوضات.

وقال الرئيس في مقابلة مع موقع "أكسيوس": "نجري مفاوضات مكثفة للغاية مع إيران. إذا فشلت هذه المفاوضات، فسنعود إلى العمل العسكري الحاسم".

كما أشار أيضا إلى أنه غير مستعد لتكريس الكثير من الوقت للدبلوماسية.واختتم ترامب حديثه قائلًا: "إما أن يتم ذلك بسرعة، أو لا يتم على الإطلاق".

لا مفاوضات

في المقابل، أفادت الخارجية الإيرانية في وقت سابق الاثنين بأن أي مفاوضات لا تجري حاليا بين طهران وواشنطن، رغم تعليق القتال بين الطرفين مؤخرا.

وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي للصحافيين "قد ينقل إلينا الوسطاء رسالة من الجانب الأميركي بشأن التطورات الجارية في المنطقة. لكن في الوقت الحالي، لا نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة".

كما أضاف أن "المزاعم التي تفيد بأن إيران طلبت التفاوض هي فبركات يروّج لها الجانب الآخر كل فترة".

واستأنفت إيران والولايات المتحدة الضربات المتبادلة في السابع من تموز/يوليو، مع انهيار الجهود الدبلوماسية في ظل استمرار التباين بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

لكن الهجمات توقفت منذ ليل الجمعة، بعد 13 ليلة متواصلة من القصف الأميركي الذي ردت عليه طهران باستهداف قواعد تستخدمها واشنطن في المنطقة.

وتشدد طهران على أن حركة الملاحة في المضيق لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب، وتتمسك بأن تكون خاضعة لإشرافها بالتشاور مع عُمان المطلة على الجانب الآخر من مضيق هرمز.

في حين، تحدث الجانبان عن احتمال فرض "بدل خدمات" على السفن الساعية لعبور الممر.

وأعاد الحرس الثوري في الأيام الأخيرة سفنا عدة أدراجها، آخرها ست سفن مُنعت من المرور عبر مسار مغاير لذلك الذي حددته طهران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الاثنين.