*
الاثنين: 27 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مبارك .. معاذ إياد الصوافطة يحتفل بعقد قرانه

  • 27 تموز 2026
  • 19:32
مبارك معاذ إياد الصوافطة يحتفل بعقد قرانه

خبرني – يتقدم الأهل والأصدقاء، وعنهم خال العريس عدنان (ابو علاء) وابناؤه ، بأصدق مشاعر التهنئة والتبريك للشاب معاذ إياد الصوافطة، بمناسبة عقد قرانه، سائلين الله عز وجل أن يبارك لهما ويكتب لهما حياةً تملؤها السكينة والمودة والرحمة.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾
صدق الله العظيم

بحمد الله وفضله، تم يوم الاثنين الموافق 26/7/2026 عقد قران الشاب معاذ إياد الصوافطة على من اختارها الله شريكةً لدربه ونصفًا لدينه، في أجواءٍ غمرتها الفرحة والدعوات الصادقة بأن يجعل الله هذا العقد بدايةً لحياةٍ عامرةٍ بالمحبة والطمأنينة.

نسأل الله تعالى أن يبارك لهما، ويجمع بينهما على خير، ويؤلف بين قلبيهما، ويرزقهما السعادة والذرية الصالحة، وأن يديم عليهما نعمة الألفة والوفاق.

ألف مبارك للعروسين، وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تمهيدًا لإتمام الخطوبة.. قراءة الفاتحة للنائب أحمد هميسات والنائب نور أبو غوش
تمهيدًا لإتمام الخطوبة.. قراءة الفاتحة للنائب أحمد هميسات والنائب نور أبو غوش
  • 2026-07-27 19:50
وجدي نصراوين يرزق بالمولود (سند)
وجدي نصراوين يرزق بالمولود (سند)
  • 2026-07-27 12:34
م. معتصم العبوشي وزوجته يهنئان ابنتهما آية بمناسبة تخرجها الأولى على دفعتها
م. معتصم العبوشي وزوجته يهنئان ابنتهما آية بمناسبة تخرجها الأولى على دفعتها
  • 2026-07-26 10:28
أحمد رمضان .. مبارك النجاح بشهادة المحاسب القانوني
أحمد رمضان .. مبارك النجاح بشهادة المحاسب القانوني
  • 2026-07-25 23:04
محمد حجاج يتخرج من جامعة ساسكس بمرتبة الشرف في الذكاء الاصطناعي
محمد حجاج يتخرج من جامعة ساسكس بمرتبة الشرف في الذكاء الاصطناعي
  • 2026-07-25 21:51
شكر وتقدير للدكتور الإستشاري بشار غوشة
شكر وتقدير للدكتور الإستشاري بشار غوشة
  • 2026-07-25 10:43