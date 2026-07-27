مدير بشكتاش بغضب: أغلقنا ملف صلاح ووضعناه على الرف

خبرني - أكد أوندر أوزين، المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي، توقف المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكداً أن إدارة النادي قررت الانسحاب من الصفقة بعد تعقد الجوانب المالية، مشدداً على أن ملف التعاقد مع قائد منتخب مصر "وُضع على الرف" في الوقت الحالي.

وارتبط صلاح بالانتقال إلى بشكتاش خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري بعد رحيله عن ناديه الإنجليزي ليفربول.



وقال المدير الرياضي لنادي بشكتاش في مؤتمر صحفي: محمد صلاح نجم عالمي، ويتمتع بمكانة دولية كبيرة للغاية. في المراحل الأولى من المفاوضات، عقدت أنا وفينتشنزو إيتاليانو مدرب الفريق ثلاثة اجتماعات مع محمد صلاح.

وأضاف: حتى تلك المرحلة، كانت الأمور تسير بسلاسة. لكن مع بدء مناقشة الجوانب المالية، تباطأت المفاوضات اعتباراً من 21 يوليو. وبدأنا نتلقى مطالب من شأنها أن تصل بالمفاوضات المالية إلى طريق مسدود. وأفترض أن لاعباً محترماً مثل محمد صلاح لم يكن على علم بهذه التفاصيل. كما ظهرت مطالب تتعلق بحقوق الصورة لم يسبق للنادي أن منحها لأي لاعب من قبل.

وتابع: للنادي سياسة واضحة، وبشكتاش يدار وفق مبادئ. أعتقد أن رئيس النادي حدد بدقة النقطة التي يجب أن نتوقف عندها، وتمسك بها. وبدلاً من اتخاذ قرار شعبوي، اتخذ قراراً واقعياً وغادر طاولة المفاوضات في الوقت الحالي.

وختم: بالنسبة لنا، ملف التعاقد مع محمد صلاح أُغلق مؤقتاً ووُضع على الرف.