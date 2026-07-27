حالة من اليأس والإحباط في ريال مدريد.. والسبب لامين يامال

خبرني - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن حالة من القلق واليأس تسود داخل ريال مدريد بسبب الظهور الاستثنائي لنجم برشلونة لامين يامال خلال الفترة الأخيرة، في ظل اقتناع مسؤولي النادي العاصمي بضرورة العثور على موهبة شابة قادرة على منافسة اللاعب الإسباني وقيادة الفريق خلال السنوات المقبلة.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مسؤولي ريال مدريد يدركون أن بروز يامال سيغير موازين المنافسة في كرة القدم الإسبانية، وأن المقارنات بينه وبين أي موهبة هجومية شابة أصبحت أمراً لا مفر منه، وهو ما دفع النادي إلى تكثيف تحركاته في سوق الانتقالات.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد بات قريباً من حسم صفقة الإيفواري يان ديوماندي، جناح لايبزيغ الألماني، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو بين مبلغ ثابت ومتغيرات.



وأشار التقرير إلى أن ديوماندي، البالغ من العمر 19 عاماً، يتمتع بسرعة كبيرة وقدرة مميزة على المراوغة واللعب على الجانبين، وهي الصفات التي جعلت ريال مدريد يرى فيه لاعباً قادراً على صناعة الفارق في المستقبل.

ولفت إلى أن أسلوب اللاعب الإيفواري يذكّر، مع اختلاف الظروف، بما يقدمه لامين يامال، إذ يشترك اللاعبان في الجرأة والقدرة على تجاوز المدافعين والشخصية القوية رغم صغر سنهما، بينما يأمل ريال مدريد أن يسير ديوماندي على الطريق نفسه ويصبح أحد أبرز نجومه خلال السنوات المقبلة.

وأكد التقرير أن إدارة ريال مدريد ترى أن لامين يامال قد يكون اللاعب الذي سيقود الجيل الجديد في كرة القدم العالمية، وهو ما دفعها إلى الرد عبر الاستثمار بقوة في استقطاب أبرز المواهب تحت 20 عاماً، في محاولة لبناء جيل جديد قادر على منافسة برشلونة في السنوات المقبلة.