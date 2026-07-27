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روسيا مستعدة للنظر في أفكار جديدة بشأن السلام مع أوكرانيا

  • 27 تموز 2026
  • 19:27
روسيا مستعدة للنظر في أفكار جديدة بشأن السلام مع أوكرانيا

خبرني -  قالت المتحدثة ‌باسم ​وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الاثنين إن موسكو مستعدة للنظر في ⁠الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. وجاءت هذه ‌التصريحات بعد أن أفاد مصدر ‌أوكراني لرويترز الأسبوع الماضي بأن ‌مسؤولين أمريكيين ‌وأوكرانيين كانوا ‌يناقشون مقترحا بوقف الضربات الجوية ​لعرضه ‌على ​نظرائهم الروس ⁠ضمن جولة جديدة من محادثات السلام.
وكان ​الكرملين ⁠أعلن في ⁠وقت سابق اليوم أنه ⁠لم يطلع على أي معلومات محددة بشأن مقترحات سلام جديدة قبل الاجتماع ‌المقرر عقده غدا الثلاثاء في ​واشنطن بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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