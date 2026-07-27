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غانتس: العالم أصبح لا يقف إلى جانبنا نتيجة سياسات نتنياهو

  • 27 تموز 2026
  • 19:21
غانتس العالم أصبح لا يقف إلى جانبنا نتيجة سياسات نتنياهو

خبرني - قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق والسياسي المعارض البارز بيني غانتس، اليوم الاثنين، إنه لن يقيم أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو في إدارة الحرب إيجابيًا، إذ يرى أنه فشل فشلًا ذريعًا في السماح بوقوع هذه الحرب أو الدخول فيها.

وأوضح غانتس- في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرنوت"- أن الجيش الإسرائيلي أظهر كفاءة عالية خلال الحرب، لكن رئيس الوزراء لا يقتصر دوره فقط على إدارة الجيش و"لكن عليه أن يهيئ الظروف والبيئة المحيطة بنا".

وأضاف: "أن الظروف حولنا بما في ذلك العالم الذي أصبح لا يقف إلى جانبنا. وهذا من إخفاقات نتنياهو وليس نجاحاته".

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