محافظ جرش: مهرجان جرش عزز الاقتصاد المحلي وعكس صورة الأردن الحضارية

خبرني - أكد محافظ جرش، مالك خريسات، الاثنين أن النجاح الذي حققته الدورة الأربعون من مهرجان جرش جاء نتيجة تنفيذ خطة واقعية تنسجم مع طبيعة الفعاليات والبرامج التي أعدتها إدارة المهرجان، مشيرا إلى أن الخطة الأمنية وُضعت بما يتوافق مع جميع مراحل إقامة المهرجان.

وقال خريسات، خلال تصريحات لقناة "المملكة"، إن الخطة الأمنية شملت مراحل ما قبل انطلاق الفعاليات وأثناء إقامتها وبعد انتهائها، وأسهمت في توفير أجواء آمنة للعائلات والزوار والمشاركين، من خلال الانتشار الميداني لرجال الأمن العام في مواقع الفعاليات.

وأضاف أن الجهات المعنية نفذت أيضا خطة مرورية محكمة هدفت إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية، مؤكدا أن الحركة خلال أيام المهرجان اتسمت بالانسيابية، الأمر الذي شجع المواطنين والزوار على حضور الفعاليات والاستمتاع بالأجواء الآمنة التي تشهدها المملكة.

وأشار خريسات إلى أن مهرجان جرش لا يقتصر على الجوانب الثقافية والفنية، بل يمثل مناسبة تعكس الهوية الوطنية، وتحقق أثرا اقتصاديا مباشرا على المجتمع المحلي، من خلال دعم دخل الأسر وتمكين أصحاب العربات والمنتجات المحلية من عرض وتسويق منتجاتهم.

ولفت إلى أن المنتجات المعروضة تعكس الهوية الجرشية وإبداعات أبناء المحافظة، مؤكدا أن أهالي جرش يستقبلون الزوار بابتسامة وينقلون صورة حضارية عن المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسّان، رعى الأربعاء الماضي، حفل افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ40 في المسرح الشمالي في مدينة جرش الآثرية، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأوقد حسان، شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون، التي تُقام تحت شعار "إرث يمتد... أجيال تلتقي".