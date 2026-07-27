الاردن .. مكافحة المخدرات تدق ناقوس الخطر: الكريستال يدمر الفرد والأسرة والمجتمع

خبرني - أكد رئيس قسم التوعية في إدارة مكافحة المخدرات، المقدم نبيل الرواشدة، الاثنين، أن إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر مادة الكريستال المخدرة يأتي في إطار الجمع بين الحزم الأمني والوعي المجتمعي، بهدف تضييق الخناق على تجار ومروجي هذه المادة، ومنع وقوع ضحايا جدد.

وقال الرواشدة، خلال حديثه لـ"المملكة"، إن الحملة أطلقت بتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، انطلاقا من نهج استباقي يهدف إلى الحد من انتشار المادة، ونشر الوعي بمخاطرها، إلى جانب مواصلة ملاحقة المتورطين في تعاطيها أو ترويجها أو الاتجار بها.

وأوضح أن مادة الكريستال موجودة بين المواد المخدرة المتداولة، إلا أن ما يميزها هو خطورتها العالية على الفرد والأسرة والمجتمع، مؤكدا أن الهدف من الحملة هو حماية المجتمع قبل ازدياد أعداد ضحاياها، وإعداد جيل واعٍ ورافض للمخدرات.

وأضاف الرواشدة أن مادة الكريستال تُعد من أخطر المواد المخدرة الكيميائية، إذ تسبب الإدمان من الجرعة الأولى، وتؤثر بصورة خطيرة في الصحة الجسدية والنفسية، مشيرا إلى أن منتجي المواد المخدرة يسعون إلى تصنيع مواد شديدة الإدمان لضمان بقاء المتعاطي أسيرا لها.

وأشار إلى أن الفئة العمرية بين 27 و30 عاما تعد من أكثر الفئات تورطا في قضايا المخدرات، مبينا أن تجار المخدرات يستهدفون الشباب مستغلين حب الفضول، ويعمدون إلى ترويج معلومات مضللة حول وجود فوائد مزعومة للمخدرات أو التقليل من أخطارها لإقناعهم بتجربتها.

وأكد الرواشدة أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، داعيا المواطنين إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتجار أو مروجي المواد المخدرة، مشددا على أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة، وأن قنوات التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات متاحة وسهلة عبر غرف العمليات والأرقام المخصصة لذلك.

وشدد على أن الاعتقاد بأن تجربة المخدر لمرة واحدة لا تؤدي إلى الإدمان هو من أخطر المفاهيم المغلوطة التي يروج لها تجار المخدرات، مؤكدا أن هذه الادعاءات ليست سوى أوهام تهدف إلى استدراج الشباب إلى عالم الإدمان، ومجدداً الدعوة إلى تكاتف جهود الأفراد والأسر ومؤسسات المجتمع للحد من انتشار هذه الآفة.