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مدير عام دائرة الأحوال المدنية: نعمل على أتمتة دفتر العائلة

  • 27 تموز 2026
  • 18:53
مدير عام دائرة الأحوال المدنية نعمل على أتمتة دفتر العائلة

خبرني - أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، أنّ العمل جارِ على أتمتة دفاتر العائلة.

وقال الطيب في حديثه للمملكة، إنّ دفتر العائلة وثيقة فيزيائية، وسيصبح كالهوية الرقمية، وبعض الشهادات المعتمدة رقميًا كالوفاة والطلاق والولادة والزواج وغيرها.

وبين أنّ العمل جارِ على تحويل عدد من الوثائق كأبناء الأردنيات وأبناء الضفة الغربية إلى رقمية دون أن تستدعي قدوم صاحب العلاقة إلى المديريات.

وأشار إلى أنّ وجود خلل في الأنظمة محتمل، ووارد وذلك لأنّ تحويل الأنظمة إلى رقمية يعني تعقيدها أكثر، وبذلك تزداد التهديدات الامنية والسيبرانية ما يستدعي الاعتماد على المركز الوطني للامن السيبراني لمواجهة هذه التهديدات.

 

 

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