*
الاثنين: 27 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وزير خارجية لبنان: نزع سلاح حزب الله مطلب وطني

  • 27 تموز 2026
  • 18:48
وزير خارجية لبنان نزع سلاح حزب الله مطلب وطني

خبرني - أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، أن "حزب الله" يُعد تنظيماً إيراني الهندسة والجوهر، مبيناً أن عقيدته تتجاوز الأطر الوطنية اللبنانية لتتبع أجندات إقليمية.

وأوضح الوزير رجي، في تصريحات له، أن نزع سلاح "حزب الله" وكافة الميليشيات والتنظيمات الموالية له ليس إملاءً خارجياً، بل هو مطلب لبناني بحت يهدف إلى تمكين الدولة من استعادة سيادتها وبناء بلد طبيعي تسوده سيادة القانون.

وأشار إلى أن الحزب يمارس ترهيباً علنياً على النواب والقضاة، وقد تغلغل على مدى العقود الأربعة الماضية في مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية والاقتصادية.

وشدد رجي على أنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه بالكامل وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته النواة والوحيدة على كافة الأراضي اللبنانية.  

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترمب: نجري محادثات جيدة مع إيران
ترمب: نجري محادثات جيدة مع إيران
  • 2026-07-27 19:53
حصار إيران مستمر.. والجيش الأميركي يغير مسار 17 سفينة تجارية
حصار إيران مستمر.. والجيش الأميركي يغير مسار 17 سفينة تجارية
  • 2026-07-27 19:42
روسيا مستعدة للنظر في أفكار جديدة بشأن السلام مع أوكرانيا
روسيا مستعدة للنظر في أفكار جديدة بشأن السلام مع أوكرانيا
  • 2026-07-27 19:27
صراع الأجندة في الكابيتول يغضب ترمب
صراع الأجندة في الكابيتول يغضب ترمب
  • 2026-07-27 19:03
الجزائر لن تمد يدها.. تبون ينفي طلب تأشيرات أو تعويضات من فرنسا
الجزائر لن تمد يدها.. تبون ينفي طلب تأشيرات أو تعويضات من فرنسا
  • 2026-07-27 19:02
انتقد الرئيس الأمريكي.. بن غفير يتباهى بتأثيره الكبير على نتنياهو
انتقد الرئيس الأمريكي.. بن غفير يتباهى بتأثيره الكبير على نتنياهو
  • 2026-07-27 19:00