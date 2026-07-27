تعديلات مرتقبة على الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام

خبرني - كشف النائب خليفة الديات أن قرارات مرتقبة ستدخل حيز التنفيذ لغايات تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة لموظفي القطاع العام .

وبين في منشور على فيسبوك الاثنين، أن هذه القرارات تشمل تخفيض شروط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات؛ و أن تكون مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات .

وأوضح أنه سيتم إلغاء الزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما هو معمول به حالياً؛ بالإضافة لعدة تعديلات لمصلحة الأردنيين في هذا الصدد .