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تعديلات مرتقبة على الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام

  • 27 تموز 2026
  • 18:10
تعديلات مرتقبة على الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام

خبرني - كشف النائب خليفة الديات أن قرارات مرتقبة ستدخل حيز التنفيذ لغايات تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة لموظفي القطاع العام .

وبين في منشور على فيسبوك الاثنين، أن هذه القرارات تشمل تخفيض شروط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات؛ و أن تكون مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات .

وأوضح أنه سيتم إلغاء الزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما هو معمول به حالياً؛ بالإضافة لعدة تعديلات لمصلحة الأردنيين في هذا الصدد .

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