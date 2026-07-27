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  • الوصل لتجارة المركبات – جيلي الأردن تمهّد لفصل جديد في عالم التنقل الذكي

الوصل لتجارة المركبات – جيلي الأردن تمهّد لفصل جديد في عالم التنقل الذكي

  • 27 تموز 2026
  • 18:01
الوصل لتجارة المركبات جيلي الأردن تمهّد لفصل جديد في عالم التنقل الذكي

خبرني – تستعد شركة الوصل لتجارة المركبات، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي في الأردن، للكشف قريبًا عن إضافة جديدة إلى أحدث طرزاتها في السوق الاردني، في خطوة تعكس رؤيتها لتقديم حلول تنقل أكثر ذكاءً وكفاءة، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات عالميًا.
وسيكون الإطلاق المرتقب لسيارة هجينة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) امتدادًا لاستراتيجية جيلي الهادفة إلى الارتقاء بتجربة القيادة من خلال ابتكارات تضع احتياجات المستخدم في صميم التصميم والتطوير. ومن المنتظر أن تقدم المركبة الجديدة مفهومًا متوازنًا يجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام والراحة والتقنيات الذكية، بما ينسجم مع متطلبات الحياة اليومية وتنوع الرحلات داخل المدن وخارجها.
كما تمثل الإضافة الجديدة خطوة مهمة في مسيرة جيلي الأردن نحو توسيع خيارات التنقل المتاحة للعملاء، وتعزيز حضور حلول الطاقة الجديدة في السوق المحلي، بما يمنح السائقين مرونة أكبر في اختيار ما يناسب أسلوب حياتهم، من دون المساومة على الثقة أو الراحة أو جودة التجربة.
ويعكس الإطلاق تعاون جيلي العالمية ومجموعة عليان في دعم تطور قطاع السيارات في المملكة، وتقديم منتجات عالمية تراعي تطلعات المستهلك الأردني وتدعم التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة. وسيجري الكشف عن هوية المركبة ومزاياها وتفاصيل توفرها في الأردن خلال الحدث الرسمي المرتقب.
ترقبوا الكشف قريبًا... فصل جديد من التنقل الذكي على وشك أن يبدأ مع جيلي الأردن.
 

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