الأردن.. إحباط 3 محاولات تسلل على الحدود الشمالية والجنوبية

خبرني - أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقتين العسكريتين الشمالية والجنوبية، صباح الاثنين، ثلاث محاولات تسلل على واجهاتهما الحدودية، أثناء محاولة ثلاثة أشخاص اجتياز حدود المملكة بطريقة غير مشروعة.

ففي المنطقة العسكرية الشمالية، أُحبطت محاولة تسلل شخص على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية، حيث جرى رصده من قبل قوات حرس الحدود، وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي المنطقة العسكرية الجنوبية، أُحبطت محاولتا تسلل لشخصين على إحدى الواجهات الحدودية، بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنها تواصل تنفيذ واجباتها في حماية حدود المملكة، والتعامل بكل حزم مع مختلف محاولات التسلل والتهريب، مشددة على أن أمن الحدود خط أحمر، وأن نشامى حرس الحدود على أعلى درجات الجاهزية واليقظة للتصدي الفوري لأي تحركات مشبوهة، بما يحفظ أمن الوطن واستقراره.