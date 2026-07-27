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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق القدس

  • 27 تموز 2026
  • 17:33
مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق القدس

خبرني - أقام مستوطنون، الاثنين، بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مقام النبي موسى، شرق مدينة القدس المحتلة، في إطار مواصلة التوسع الاستيطاني في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت محافظة القدس، بأن المستوطنين شرعوا بإقامة البؤرة الاستيطانية في محيط مقام النبي موسى، في خطوة جديدة تهدف إلى فرض وقائع استيطانية على الأرض وتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية في المنطقة.

وتشهد المنطقة الممتدة بين القدس والأغوار تصعيدا متواصلا في النشاط الاستيطاني، من خلال إقامة البؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الرعوية والزراعية، بما يهدد الوجود الفلسطيني ويقوض التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.

ويأتي إنشاء البؤرة الجديدة في سياق التوسع الاستيطاني المتسارع الذي تشهده الضفة الغربية، ولا سيما محيط مدينة القدس المحتلة، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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