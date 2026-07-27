سورية: القبض على مسؤول حواجز من النظام السابق متورط باعتقال عشرات الشبان

خبرني - ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص السورية القبض على زياد عاصي، الملقب بـ"أبو مقداد"، المسؤول السابق عن عدد من الحواجز الأمنية في المدينة خلال عهد النظام البائد.
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية السورية أن المقبوض عليه متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز الأمنية التي كان مسؤولاً عنها.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود قيادة الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بحق المدنيين زمن النظام السابق، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت، في الـ 19 من الشهر الحالي، القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم، على خلفية تورطه في جرائم حرب بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام السابق، إضافة إلى مشاركته في نشاطات تخريبية استهدفت القوات الأمنية.