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سورية: القبض على مسؤول حواجز من النظام السابق متورط باعتقال عشرات الشبان

  • 27 تموز 2026
  • 17:11
سورية القبض على مسؤول حواجز من النظام السابق متورط باعتقال عشرات الشبان

خبرني - ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص السورية القبض على زياد عاصي، الملقب بـ"أبو مقداد"، المسؤول السابق عن عدد من الحواجز الأمنية في ‏المدينة خلال عهد النظام البائد.‏

‏وأوضح مصدر في وزارة الداخلية السورية أن المقبوض عليه متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز الأمنية التي كان مسؤولاً عنها.‏

وتأتي هذه العملية في إطار جهود قيادة الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بحق المدنيين زمن النظام السابق، وتعزيز الأمن ‏والاستقرار.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت، في الـ 19 من الشهر الحالي، القبض على المدعو كرم حافظ إبراهيم، على خلفية تورطه في ‏جرائم حرب بحق المدنيين خلال ‏فترة حكم النظام السابق، إضافة إلى مشاركته في نشاطات تخريبية استهدفت القوات الأمنية.‏

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