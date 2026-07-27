كريم فهمي: «الغرور» جعلني أفضل مؤلف في مصر

خبرني - اعترف الفنان المصري كريم فهمي، بمروره بحالة من الغرور في الثلاثينيات من عمره، واصفاً بعض تصرفاته في تلك الفترة بأنها غير ناضجة، مشيراً إلى أن تلك كانت من أصعب الفترات في حياته، خاصة أنه كان يرى نفسه أفضل مؤلف في مصر، إلا أنه بات يعلم الآن أن هناك من يستطيع التفوق عليه.



سبب الغرور

وأوضح فهمي، خلال ظهوره في بودكاست «g.talks»، أن فترة الثلاثينيات كانت الأصعب بالنسبة له بسبب حالة التخبط التي عاشها فيها، مشيراً إلى أنه إذا سأله أحد عن أسوأ سن مر به، فسيقول: الثلاثينيات، لافتاً إلى أن هذه المرحلة العمرية يعتقد الإنسان أنه ناضج، ولكن جميع تصرفاته كانت لشاب في العشرينات.

وأضاف: كنت أخبر أصدقائي المقربين بأنني أفضل مؤلف في مصر، إلا أنني بت أعلم الآن وجود كتاب آخرين لديهم أدوات وأساليب يتفوقون بها علي.

وتابع: «أقول لنفسي، هناك أحسن وأعظم منك الآن، وهناك من يستطيع كتابة أشياء أنت لا تستطيع كتابتها»، مشيراً إلى أن تلك الفكرة تسببت في تعطيله كثيراً، بحسب تعبيره.



رد راندا البحيري

من جانبها تفاعلت الفنانة المصرية راندا البحيري مع تصريحات كريم فهمي بشأن تلك الفترة، مشيرة إلى أنها لمست هذا الأمر خلال العمل معه في مسلسل «حالة عشق» الذي عُرض في 2015.

وكتبت قائلة: «ياه يا كريم، أقسم بالله ريحت قلبي علشان أنا اشتغلت معاك وأنت في التلاتينات، وأنت فعلاً كنت شايف نفسك، وأنا كنت بقول شكله أطيب وأشيك وألذ بكتير من إنه يكون تِنِك أيام مسلسل (حالة عشق) بس أنا بحبك أوي والله العظيم».

ومسلسل «حالة عشق»، شارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن من بينهم مي عز الدين وراندا البحيري وبوسي وحازم سمير وسامح الصريطي وكريم فهمي ومي عمر وهالة فاخر وعمر مصطفى متولي وعايدة رياض. والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج إبراهيم فخر.