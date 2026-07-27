حرائق فرنسا وإسبانيا تخرج عن السيطرة.. ومدينة بوردو مهددة

خبرني - تواجه فرنسا وإسبانيا موجة جديدة من حرائق الغابات، وسط تحذيرات من أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة قد يزيد من صعوبة احتواء النيران.

ففي الوقت الذي يكافح فيه آلاف من رجال الإطفاء في جنوب غربي فرنسا للسيطرة على حريق هائل اقترب من مدينة بوردو وأتى على مساحة تعادل أربعة أضعاف مساحة باريس، حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أن بلاده وشبه الجزيرة الأيبيرية باتتا تعيشان التداعيات المباشرة لأزمة المناخ، مع استمرار الحرائق في عدة مناطق، وفقا لصحيفة "الغارديان".



فيما أفادت المفوضية الأوروبية، أن الحرائق في فرنسا وإسبانيا خرجت عن السيطرة، مشيرة إلى أن الحرائق التهمت حتى الآن 42 ألف هكتار في فرنسا، و80 ألف هكتار في إسبانيا.

معركة بوردو

وفي فرنسا، يواصل أكثر من ألفي رجل إطفاء، مدعومين بطائرات إخماد الحرائق، جهودهم للسيطرة على الحريق الضخم في إقليم جيروند جنوب غربي البلاد، بعدما أجبر نحو 220 ألف شخص على مغادرة منازلهم، فيما أعاقت الرياح القوية والطقس شديد الجفاف عمليات الإخماد.

وأتت النيران على أكثر من 50 ألف هكتار من الغابات، وهي مساحة تعادل نحو أربعة أضعاف مساحة مدينة باريس، بينما حذرت السلطات من أن موجة الحر المرتقبة قد تؤدي إلى تجدد بؤر الاشتعال أو اتساع رقعة الحرائق، رغم التقدم الذي أحرزته فرق الإطفاء في بعض المناطق.

كما أثارت الحرائق مخاوف من امتدادها إلى محيط مدينة بوردو، إحدى أشهر مناطق إنتاج النبيذ في العالم، مع تهديدها للغابات والمزارع والبنية التحتية القريبة.

وأجبرت حرائق الغابات نحو 375 ألف شخص على مغادرة منازلهم في فرنسا وإسبانيا، بينهم قرابة 260 ألفاً في فرنسا، فيما أُجلي 116 ألف شخص في إسبانيا المجاورة خلال الأسبوع الجاري.

وفي أنحاء فرنسا، بلغ عدد الذين أُجبروا على الإجلاء نحو 260 ألف شخص، من بينهم 36 ألفاً تلقوا توجيهات بمغادرة منطقة حريق أخرى في إقليم لاند جنوباً في وقت سابق من الأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، اجتماعاً وزارياً طارئاً لبحث تطورات الأزمة، فيما صرح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الأحد، أن الليلة الماضية كانت صعبة، وأن "الوضع لا يزال غير مواتٍ للغاية"، وفقًا لوكالة "أسوشيدتبرس".

إسبانيا تحت الضغط

وفي إسبانيا، تواصل السلطات جهودها لإخماد الحرائق في غرب مدريد وأقاليم أخرى، وسط مخاوف من أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والرياح إلى اندلاع حرائق جديدة.

خلال زيارة ميدانية لمركز قيادة عمليات مكافحة الحرائق في بلدة نافاس ديل ماركيز بإقليم أفيلا غرب مدريد، يوم الأحد، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن البلاد تمر بـ"ساعات صعبة"، مؤكدًا أن إسبانيا وشبه الجزيرة الأيبيرية أصبحتا من أكثر المناطق الأوروبية تأثرًا بتغير المناخ، في ظل تزايد موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات.

وأضاف أن مواجهة هذه الكوارث لم تعد تقتصر على تعزيز قدرات الإطفاء، وإنما تتطلب أيضًا سياسات طويلة الأمد للتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.

أزمة مناخية

ويرى خبراء المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة لا يتسبب وحده في اندلاع الحرائق، لكنه يخلق ظروفًا أكثر ملاءمة لانتشارها عبر تجفيف الغطاء النباتي وانخفاض رطوبة التربة، ما يجعل الحرائق أكثر شدة واتساعًا، خاصة مع الرياح القوية.

وتشير بيانات خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ إلى أن جنوب أوروبا يشهد تزايدًا في وتيرة موجات الحر وشدتها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على مواسم حرائق الغابات التي أصبحت أطول وأكثر تدميرًا مقارنة بالعقود الماضية، وفقًا لصحيفة الجارديان.

تفاقم الأزمة

وتأتي الحرائق الحالية بعد أيام من اندلاع عشرات البؤر في جنوب أوروبا، حيث شهدت فرنسا وإسبانيا والبرتغال موجات حر قياسية دفعت السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية ورفع درجات التأهب لمواجهة الحرائق.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت السلطات الفرنسية تنفيذ أكبر عمليات إجلاء منذ بداية موسم الحرائق مع اقتراب النيران من مناطق مأهولة في إقليم جيروند، بينما طلبت باريس دعمًا أوروبيًا إضافيًا للمساعدة في عمليات الإخماد.

وفي إسبانيا، واصلت فرق الطوارئ مكافحة حرائق اندلعت في عدة أقاليم، بينها قشتالة وليون وقشتالة-لا مانتشا، وسط تحذيرات من أن موجة الحر الجديدة قد تعيد إشعال بؤر تمت السيطرة عليها جزئيًا، وتزيد من مخاطر اندلاع حرائق جديدة في أنحاء متفرقة من شبه الجزيرة الأيبيرية.

وتحذر المفوضية الأوروبية وخبراء الأرصاد من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات الأمطار قد يجعل صيف 2026 من أكثر مواسم حرائق الغابات قسوة في جنوب القارة، مع توقعات باستمرار الظروف الجوية المواتية لانتشار النيران خلال الأسابيع المقبلة.