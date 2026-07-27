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الأردن يدين هجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية

  • 27 تموز 2026
  • 16:22
الأردن يدين هجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية

خبرني - أدان الأردن الاثنين، الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في السعودية عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية؛ وتعدها انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، إن "هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران".

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