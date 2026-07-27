استقالة رئيس نادي الجزيرة .. والخصاونة يخلفه

خبرني - أعلن مجلس إدارة نادي الجزيرة، قبول استقالة رئيس النادي هشام غيث، وعضو مجلس الإدارة مصطفى الجازي، خلال جلسة مجلس الإدارة التي عقدت مساء أمس الأحد.

وبناء على أحكام النظام الداخلي للنادي يتولى المحامي سند فواز الخصاونة، مهام رئاسة نادي الجزيرة بالإنابة بصفته نائبا لرئيس النادي، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الجزيرة في بيان رسمي أصدره الاثنين، بجزيل الشكر والتقدير لهشام غيث ومصطفى الجازي على ما قدماه من جهود وعطاء خلال فترة عملهما متمنيا لهما دوام التوفيق والنجاح.

وقال البيان، إن مجلس إدارة نادي الجزيرة يؤكد أن هذه التغييرات الإدارية تأتي في إطار العمل المؤسسي للنادي، وإن مسيرة النادي مستمرة بكل استقرار وثبات وأن العمل سيستمر وفق النهج المرسوم لخدمته وتحقيق تطلعات جماهيره مع مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة بما يخدم مصلحته ويعزز مسيرته نحو المزيد من التقدم والنجاح، كما أن هناك ترتيبات وخطوات قادمة ستسهم في دعم النادي وتعزيز حضوره وترسيخ مكانته.