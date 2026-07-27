غرفة عمليات هامبورغ احدى غرف العمليات في مستشفى الكندي .. المثالية في التجهيزات

خبرني - مستشفى الكندي في العاصمة عمان يحتوي على 12 غرفة عمليات مجهزة بالكامل وبمساحات واسعة ومريحة تمت تسمية كل غرفة منها بإسماء عواصم ومناطق عربية واجنبية ووطنية لمنح حالة من الطمانينة للمرضى والمراجعين من هذه الدول .

وقد اطلق على كل غرفة من هذه الغرف اسم خاص له رمزية معينة مثل غرفة عمليات الرياض ، الدوحة ، الكويت ، دبي ، البتراء المدينة الوردية ، وادي رم ، جرش ، هامبورغ الالمانية امتنانا للشركة الرائدة التي قامت بتجهيز المستشفى ومركزها هامبورغ ، لندن تقديرا للمرضى الذين يأتون من هذه العاصمة للعلاج في عمان وخاصة أن أغلبهم من مراجعي مركز الدكتور محمد خريس لجراحة السمنة في لندن مع وجود صور رمزية لهذه المدن داخل هذه الغرف لمنح حالة من الطمأنينة للمرضى والمراجعين من هذه الدول .

وسنتحدث هنا ونلقي الضوء على غرفة عمليات رقم ( 1) والتي تمت تسميتها بغرفة عمليات هامبورغ ، حيث خصصت لجميع عمليات جراحات المسالك البولية والتي تشمل عمليات جراحات المناظير ، وعمليات جراحات البروستات ، وعمليات تفتيت الحصى بأنواعها ، بإشراف اطباء استشاريين واختصاصيين في جراحة الكلى والمسالك الولية والبروستات ذوي شهادات وخبرات علمية وعملية في هذه العمليات ,

وتضم هذه الغرفة والتي صممت طبقاً لمواصفات ومعايير ومتطلبات الجودة وضبط العدوى العالمية وبأعلى أنظمة التعقيم الدقيق لضمان افضل مستويات الامان ، أحدث أجهزة الليزر ( الهوليب ) والمناظير الجراحية بأنواعها وأجهزة تفتيت الحصى وأجهزة عمليات البروستات مع تخبة متميزة من اطباء التخدير والانعاش لمتابعة ومراقبة المرضى قبل واثناء وبعد العمليات الجراحية وعلاماتهم الحيوية ، مع وجود اجهزة حديثة ومتطورة وذات جودة عالية في قسم الاقامة لتتكامل الخدمة المقدمة للمرضى على مدى 24 ساعة يومياً ليغادروا المستشفى بسلامة وصحة وعافية .

ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى الكندي هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة