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  • قسم تكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي بجامعة البترا يبحث آليات بناء الشخصية السينمائية مع بطلة "مدرسة الروابي للبنات"

قسم تكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي بجامعة البترا يبحث آليات بناء الشخصية السينمائية مع بطلة "مدرسة الروابي للبنات"

  • 27 تموز 2026
  • 15:17
قسم تكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي بجامعة البترا يبحث آليات بناء الشخصية السينمائية مع بطلة مدرسة الروابي للبنات

خبرني - استعرضت الممثلة تاليا الأنصاري آليات بناء الشخصية السينمائية وتحديات الأداء الدرامي، خلال لقاء حواري مع طلبة قسم تكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي في جامعة البترا. وتناولت الأنصاري تجربتها في تجسيد شخصية "شمس" في مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، المعروض على منصة نتفليكس العالمية، موضحةً مراحل التحضير النفسي والفني لتقمص الشخصيات المركبة، وآليات كسر حاجز الرهبة أمام الكاميرا.
واطّلعت الأنصاري على مشاريع تخرج الدفعة الأولى من طلبة القسم، إلى جانب الأعمال البصرية التي أنجزها طلبة مختلف المراحل الدراسية. وأكدت أن مسيرتها الفنية، التي بدأت بصناعة المحتوى الرقمي قبل انتقالها إلى الإنتاج الدرامي الدولي، مكنتها من ملامسة متطلبات سوق العمل، مشيدةً بمواءمة الخطة الأكاديمية للقسم مع احتياجات الإنتاج السينمائي والدرامي، وبجودة المخرجات الإبداعية التي يقدمها الطلبة، وقدرتهم على تلبية المعايير الفنية لصناعة الأفلام الحديثة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص القسم على ربط المساقات الأكاديمية بالخبرات الميدانية في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال استضافة نخبة من الفنانين والمختصين لإطلاع الطلبة على كواليس التحضير للأدوار وتحديات بيئة العمل السينمائي، بما يسهم في تأهيل خريجين يمتلكون الكفاءة والمهارة للمنافسة في سوق الإنتاج المرئي، وتطوير أدوات السرد البصري.

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