كاسبرسكي تحذر من استغلال بيانات الإعلانات الرقمية في هجمات سيبرانية موجهة

خبرني - حذرت كاسبرسكي من أن البيانات المستخدمة في منظومة الإعلانات الرقمية قد تُستغل من قبل جهات تهديدات إلكترونية متطورة لتنفيذ هجمات سيبرانية موجهة، من خلال تحديد ضحايا محتملين، وتتبعهم، واختراق أنظمتهم.

وقالت كاسبرسكي، خلال مؤتمرها السنوي للأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا (Cyber Security Weekend)، إن تقنيات الإعلان الرقمي تعتمد على معالجة مليارات طلبات الإعلانات لتخصيص المحتوى للمستخدمين، استنادا إلى بيانات تشمل اهتماماتهم، وعادات تصفحهم، ومعلومات أجهزتهم، وموقعهم الجغرافي التقريبي.

وأضافت أن منظومة الإعلانات الرقمية، رغم استخدامها لأغراض تجارية مشروعة، تعتمد على جمع وتبادل كميات كبيرة من بيانات المستخدمين عبر وسطاء متعددين، مشيرة إلى أن هذه البيانات أصبحت مصدرا لمعلومات يمكن أن تستغلها مجموعات التهديدات الإلكترونية المتقدمة في جمع المعلومات الاستخباراتية عن الأهداف المحتملة.

ويمكن للمهاجمين إساءة استخدام منصات الإعلانات وأنظمة المزايدة الفورية وشبكات وسطاء البيانات لتحديد أفراد بعينهم، ومراقبة أنشطتهم وتحركاتهم، ونشر برمجيات تجسس دقيقة الاستهداف قد تعمل دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم سوى فتح تطبيق شرعي يعرض الإعلانات.

وأشارت كاسبرسكي إلى أن بعض البرمجيات الإعلانية قد تُستخدم لإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع إلكترونية خبيثة تنشر برمجيات ضارة، مبينة أنها حظرت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 1.6 مليون محاولة لإعادة توجيه المستخدمين في دول الخليج العربي إلى محتوى خبيث.

ونقل البيان عن الباحث الأمني الرئيسي في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي، ماهر يموت، قوله إن الأدوات المصممة للاستهداف التجاري الدقيق يمكن أن تتحول إلى وسيلة لجمع المعلومات الاستخباراتية، بما يتيح للمهاجمين رصد الأفراد ذوي الأهمية العالية، وتحليل سلوكهم، واستهدافهم عبر تطبيقات ومواقع إلكترونية موثوقة.

ودعت كاسبرسكي المستخدمين إلى تحديث أجهزتهم وتطبيقاتهم باستمرار، واعتماد حلول أمنية قادرة على اكتشاف البرمجيات الخبيثة، كما أوصت المؤسسات بتطبيق استراتيجيات أمن سيبراني متعددة الطبقات، إلى جانب المراجعة الدورية لأذونات التطبيقات واستخدام أدوات تحد من مخاطر التعرض للمراقبة والهجمات الموجهة عبر تقنيات الإعلان.