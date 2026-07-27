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الحكم السلوفيني فينسيتش يعتزل التحكيم بعد إدارة نهائي المونديال

  • 27 تموز 2026
  • 15:00
الحكم السلوفيني فينسيتش يعتزل التحكيم بعد إدارة نهائي المونديال

خبرني -  أعلن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، رسمياً اعتزال الحكم الدولي سلافكو فينسيتش التحكيم، بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات على الساحتين المحلية والدولية، تُوجت مؤخراً بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه، إن فينسيتش أنهى مسيرته التحكيمية الاستثنائية بعد أن بلغ أعلى محطة يمكن أن يصل إليها أي حكم في عالم كرة القدم، معرباً عن عميق تقديره لجهوده الكبيرة وما قدمه لكرة القدم السلوفينية طوال مشواره الرياضي.

وكان فينسيتش  أدار المباراة النهائية للمونديال بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، ليبلغ بذلك أعلى محطة يمكن أن يصل إليها أي حكم في عالم كرة القدم.

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