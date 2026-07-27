زين شريكاً استراتيجياً لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم

خبرني - حِرصاً منها على تطوير المواهب الأردنية الناشئة لتمكينها من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، والمساهمة في تنمية قطاع صناعة الأفلام لتعزيز قدرته كقطاع اقتصادي قادر على تحقيق الإيرادات وخلق فرص العمل للشباب الأردني؛ أعلنت شركة زين الأردن عن مواصلة دعمها لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم، للعام السابع على التوالي، والذي يُقام تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي خلال الفترة من 26 تموز ولغاية 3 آب المقبل، تحت شعار "ما وراء الإطار".

وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من إيمان شركة زين بأهمية دعم الصناعات الإبداعية باعتبارها إحدى الركائز الواعدة للتنمية الاقتصادية والثقافية، وأهمية الدور المتنامي الذي تؤديه التكنولوجيا لتطوير صناعة الأفلام من خلال توظيفها في تسهيل وصول الأعمال السينمائية الأردنية إلى جمهور أوسع، ودعم قِطاع صناعة الأفلام.

كما تنسجم هذه الشراكة مع الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الأفلام ووجهة تصويرية رائدة في ظل ما تتمتع به المملكة من تنوع جغرافي وطبيعي ومواقع أثرية وسياحية فريدة شكّلت على مدار الأعوام الماضية مواقع تصوير للعديد من الإنتاجات السينمائية العالمية، إذ يُسهم المهرجان في إبراز هذه المقومات أمام صُنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز الترويج للأردن كوجهة مفضلة لتصوير الأفلام ويعزّز مكانة المملكة على خارطة أبرز مواقع التصوير السينمائي العالمية.

ويقدّم المهرجان هذا العام برنامجاً سينمائياً متنوعاً يضم أفلاماً مختارة بعناية من فئات الروائي العربي الطويل، والوثائقي الطويل، والروائي القصير، إلى جانب أفلام روائية طويلة غير عربية، جرى اختيارها من بين ما يقارب 900 عمل تقدّم للمشاركة، وتعكس هذه الأعمال تنوعاً واسعاً في الرؤى الفنية والمقاربات السينمائية، كما تتيح للجمهور الأردني فرصة مشاهدة أعمال قد لا تصل إلى دور العرض التجارية المحلية.

ويتضمن البرنامج كذلك سلسلة من الأنشطة المهنية والفعاليات المخصصة لصُنّاع السينما، ويستضيف نخبة من المخرجين والممثلين والمنتجين والنقاد والخبراء الدوليين، بما يوفّر منصة للحوار وتبادل الخبرات واستكشاف تجارب سينمائية جديدة من الوطن العربي والعالم.

وتتنافس الأفلام المشاركة على جائزة السوسنة السوداء، وهي الجائزة الكبرى للمهرجان، إلى جانب جوائز نقدية في أربع فئات تنافسية، كما يمنح المهرجان جائزة لأفضل فيلم أردني قصير، ويتيح للجمهور حضور جلسات نقاش مع صُنّاع الأفلام بعد عدد من العروض، فضلاً عن المشاركة في اختيار الأعمال الفائزة بجائزة الجمهور في مختلف الفئات التنافسية.

يذكر بأن شركة زين الأردن تواصل دعم قطاع صناعة الأفلام الأردني ضمن شراكتها الممتدة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حيث قدّمت دعمها لإنشاء ستة مراكز للأفلام تابعة للهيئة في محافظات الزرقاء والبلقاء وإربد والعقبة، إلى جانب رعايتها لفعاليات وأنشطة الهيئة واستضافة ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في صناعة الأفلام عبر جميع فروع منصتها للإبداع (ZINC) بما يسهم في تطوير مهارات الشباب وصقل قدراتهم في مجال صناعة الأفلام.