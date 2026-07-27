إدانة منتج مصري بتهمة سب حسين الجسمي في قضية (أحبك)

خبرني - قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في القاهرة بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببراءة المنتج المصري بهاء الدين سيد محمد حسني، صاحب إحدى شركات الإنتاج الصوتي، وقضت مجدداً بإدانته وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، بعد إدانته بجرائم السب والقذف وإزعاج الفنان الإماراتي حسين الجسمي، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود وقائع القضية إلى عدة أشهر، عندما فوجئ حسين الجسمي بمنشورات نُشرت عبر إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، تضمنت عبارات مسيئة واتهامات من المنتج المصري زعم فيها أن أغنية "أحبك"، التي طرحها الجسمي عام 2018، استُخدم فيها لحن مملوك له.

واستند المنتج في ادعاءاته إلى شهادة قال إنها صادرة عن جمعية المؤلفين والملحنين المصرية لإثبات ملكيته للحن.

وعلى إثر ذلك، تقدم المستشار القانوني للفنان حسين الجسمي في القاهرة ببلاغ رسمي إلى النائب العام، تضمن اتهامات للمنتج بارتكاب جرائم السب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقاً بالمستندات والأدلة الفنية التي تدعم البلاغ.

شهادة مزورة

وخلال التحقيقات، كشفت المستندات عن تطور حسم النزاع لصالح الفنان الإماراتي، إذ أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية بياناً رسمياً أكدت فيه أن الشهادة المتداولة مزورة ولا صحة لها.

كما قدم دفاع الجسمي تقريراً فنياً أعدته لجنة تضم أساتذة متخصصين في الموسيقى، خلص إلى عدم وجود أي تشابه أو تطابق بين لحن أغنية "أحبك" واللحن الذي ادعى المنتج ملكيته.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أُحيل المتهم إلى المحاكمة، حيث قضت محكمة أول درجة ببراءته. إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم بالاستئناف، لتقضي محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بإلغاء البراءة وإدانة المتهم، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.