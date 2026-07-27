*
الاثنين: 27 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالطي الجديد تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالطي الجديد تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

  • 27 تموز 2026
  • 13:53
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالطي الجديد تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

خبرني  - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية وشؤون أوروبا الجديد في جمهورية مالطا الصديقة كريس فيرن.

وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وتعزيز التعاون ثنائيًّا وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

وبحث الصفدي وفيرن التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. وهنّأ الصفدي نظيره المالطي على موقعه الجديد وزيرًا للخارجية.

واتفق الوزيران على إدامة التواصل والتنسيق حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تطوير المناهج : كتب الفصل الأول جاهزة
تطوير المناهج : كتب الفصل الأول جاهزة
  • 2026-07-27 13:56
الأمن : العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك
الأمن : العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك
  • 2026-07-27 13:50
الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة
الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة
  • 2026-07-27 12:25
بعد وفاة 4 سعوديين .. موقف انساني من أهالي معان تجاه ضحايا حادث الصحراوي
بعد وفاة 4 سعوديين .. موقف انساني من أهالي معان تجاه ضحايا حادث الصحراوي
  • 2026-07-27 12:19
دراسات لربط محاور شارع الأردن وطريق المطار بالباص السريع
دراسات لربط محاور شارع الأردن وطريق المطار بالباص السريع
  • 2026-07-27 11:38
في أي قائمة يصنف البنتاغون قتلاه في الأردن والعراق؟
في أي قائمة يصنف البنتاغون قتلاه في الأردن والعراق؟
  • 2026-07-27 11:26