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الأمن : العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك

  • 27 تموز 2026
  • 13:50
الأمن العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك

خبرني  - عُثر صباح الاثنين، على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بمحافظة الكرك، وذلك بعد عملية اعتراضها من قبل القوات المسلحة، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وبين، إنه لم تقع أي إصابات بشرية نتيجة الحادثة التي تعاملت معها الجهات المختصة وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، صرّح بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت، صباح الاثنين، طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

 

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