الجيش الكويتي يفتح باب التطوع

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، عبر رئاسة الأركان العامة للجيش وهيئة الإدارة والقوى البشرية الاثنين، فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية.

وجاء في الإعلان أن باب التطوع سيفتح أمام حملة الشهادات الجامعية، والدبلوم بعد الثانوية، والثانوية العامة وما يعادلها، إضافة إلى الحادي عشر وما دون، على أن يبدأ التسجيل عبر موقع الوزارة من 28 تموز/يوليو حتى 18 آب/أغسطس.

وحدد الإعلان شروطاً عامة أبرزها أن يكون المتطوع كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يتجاوز 26 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك.

كما نصّ على أن مدة دورة ضباط الصف أربعة أشهر، ودورة الأفراد ثلاثة أشهر، مع تحديد الرتب وفق المؤهل العلمي؛ من وكيل ضابط لحملة الدكتوراه، إلى جندي لحملة الصف الثامن وما دون.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه الكويت توتراً متصاعداً على خلفية هجمات إيرانية متكررة خلال الأسابيع الماضية، إذ أعلنت السلطات الكويتية اعتراض صواريخ ومسيرات دخلت أجواء البلاد، وأدانت هجمات طالت حتى المنفذ الحدودي مع العراق، ومنصة حفر نفطية، ومنشآت حيوية للطاقة والمياه.

بينما وضع مجلس الوزراء القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية.