بلاكستون تعتزم افتتاح مكتب في الكويت

خبرني - أعلنت شركة بلاكستون، أكبر مدير للأصول البديلة في العالم، اليوم الاثنين عن خططها لافتتاح مكتب في الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في خطوة تعزز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي القرار بعد أيام من مشاركة "بلاكستون"، إلى جانب بروكفيلد وKKR، في تطوير شبكة خطوط تصدير النفط الكويتية، بقيمة 16 مليار دولار، والتي تُعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في "بلاكستون" جوناثان غراي: "تمتلك الكويت الموارد والرؤية والقيادة التي تؤهلها لأن تكون مركزاً تجارياً ومالياً هاماً في المنطقة. ويمكن لاستثمارات رأس المال الخاص أن تؤدي دوراً هاماً في دعم جهود الدولة طويلة الأجل لتنويع اقتصادها، ونتطلع إلى ترسيخ شراكتنا الطويلة التي تعود لقرابة أربعة عقود".

وتتوقع "بلاكستون" افتتاح مكتب الكويت في الربع الثالث من عام 2026. وتعتزم الشركة مواصلة توسيع حضورها الإقليمي بإعلان مكاتب إضافية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل.