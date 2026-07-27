رئيس الحكومة العراقية يزور السعودية نهاية الأسبوع الحالي

خبرني - كشفت مصادر في بغداد، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الحالي.

ووفقا للمصادر، فإن الزيدي سيكون في المملكة يوم الخميس المقبل 30 يوليو على رأس وفد حكومي لبحث عدد من القضايا.

وتسعى السعودية من خلال هذه الزيارة إلى دعم الحكومة العراقية في ملفات عدة، أبرزها ملف حصر السلاح بيد الدولة، وفق بيان خليجي أردني صدر قبل أيام.

وستأتي الزيارة بعد أن قالت السعودية إنها تعرضت إلى هجمات من الأراضي العراقية، خلال الحرب الأميركية الإيرانية.

وبحسب مصادر فإن الزيدي سيقدم خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تطمينات بأن حكومته لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية للهجوم على المملكة أو الدول العربية.

ويعمل رئيس الحكومة العراقية منذ توليه منصبه قبل 3 أشهر على نزع سلاح الميليشيات، وحصر السلاح بيد الجهات الرسمية.

وسيبحث الزيدي أيضا ملفات اقتصادية منها، تفعيل الخط النفطي باتجاه ينبع السعودية، وكذلك سعي العراق لزيادة حصته في أوبك، وتفعيل المجلس التنسيقي بين البلدين، والذي يضم عددا من الوزارات، أمنيا، وسياسيا، واقتصاديا.

وتأتي زيارة الزيدي للسعودية بعد أيام من زيارته إلى طهران، وقبل ذلك إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

وفي طهران التقى الزيدي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وشهد الجانبان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وقبل ذلك زار رئيس الحكومة العراقية الولايات المتحدة بين 13 و18 يوليو، والتقى الرئيس دونالد ترامب. وأعلن الجانبان شراكة استراتيجية بين بغداد وواشنطن.

وشهدت العلاقات السعودية العراقية تحولات ملحوظة أدت إلى تقارب دبلوماسي وأمني واقتصادي، وبرزت مؤخرا اختبارات أمنية إقليمية وتنسيق مشترك لضبط الحدود ومنع استخدام الأراضي ضد دول الجوار.

والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض يوم 12 يوليو الجاري لبحث تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي واستقرار المنطقة.

ويسعى العراق إلى تجاوز تبعات اقتصادية ناجمة عن الحرب، برفع حصته الإنتاجية داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تعتبر السعودية القائد الفعلي لها.