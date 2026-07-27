تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر بعد هجوم الحوثيين على السعودية

خبرني - أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة كبلر، اليوم الاثنين، تراجع حركة السفن عبر مضيق باب المندب أمس الأحد، بعدما شنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر، بينما ظلت معدلات العبور من مضيق هرمز منخفضة مطلع هذا الأسبوع.

وأشارت البيانات إلى أن 11 سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الأحد، وهو أدنى مستوى خلال أشهر. وتعطلت حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن منذ الأسبوع الماضي على أيدي الحوثيين المتحالفين مع طهران، الذين يسعون إلى فرض حصار على الصادرات السعودية، ما أدى إلى تفاقم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي كان قد تسبب في خنق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

ومن بين السفن التي عبرت مضيق باب المندب، كانت هناك سبع ناقلات نفط، دخلت ثلاث منها البحر الأحمر. وأظهرت البيانات أن سفينتين منها كانتا ناقلتي خام عملاقتين متجهتين إلى ميناء ينبع لتحميل النفط السعودي، في حين كانت السفينة الثالثة مرتبطة بروسيا.

وأظهرت البيانات أن أربع سفن غادرت البحر الأحمر أمس الأحد، من بينها ناقلة الخام العملاقة (نيو إكسبلورر) التي ترفع علم هونغ كونغ، وكانت تحمل مليوني برميل من الخام السعودي والإماراتي إلى ميناء نينغبو في شرق الصين، إلى جانب ناقلة تحمل مليون برميل من الخام الروسي إلى الصين، وناقلة أخرى محملة بنحو 750 ألف برميل من الخام السعودي إلى باكستان.

وهذه هي ثالث ناقلة خام عملاقة صينية تخرج من البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب. ولم ترد شركة أسوشيتد ماريتايم هونغ كونغ، التي تدير الناقلة نيو إكسبلورر، بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل. وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الجماعة استهدفت يوم السبت مواقع تابعة لشركة النفط السعودية أرامكو في مدينتي جازان وينبع.



مضيق هرمز

أظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع حركة الملاحة أن أقل من 10 سفن محملة بسلع أولية مرّت يومياً عبر مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع، رغم تعليق الولايات المتحدة وإيران الضربات في الشرق الأوسط. وأشارت البيانات إلى أن سبع سفن عبرت أمس الأحد، بينها ثلاث ناقلات للمنتجات النفطية مرتبطة بإيران غادرت المضيق. أما يوم السبت، فلم تعبر سوى ثلاث سفن، وكانت أجهزة الإرسال الخاصة بها متوقفة.

وشملت هذه السفن ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى قطر لتحميل النفط، وناقلة غاز بترول مسال متجهة إلى ميناء الرويس في الإمارات لتحميل شحنة، وناقلة تحمل شحنة من النفتا القطرية إلى اليابان. ويوم الجمعة، مرّت سبع سفن، غالبيتها كانت تغادر الخليج، من بينها ناقلتا نفط عملاقتان تحملان خاماً من العراق والإمارات، إضافة إلى ناقلة تحمل شحنة من زيت الوقود.