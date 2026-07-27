مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز يمنح أورنج الأردن شهادة الاعتراف بالتميّز من EFQM بمستوى الـ 6 نجوم

خبرني - في تأكيد جديد على التزامها الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتميز المؤسسي، حصلت أورنج الأردن على شهادة الاعتراف بالتميز (Recognized for Excellence – R4E) بتقييم 6 نجوم من مركز الملك عبدالله الثاني للتميز (KACE)، ممثل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) في المملكة، لتصبح أول شركة اتصالات عالمياً تحقق هذا التقييم المتقدم وفق نموذج التميز(EFQM).

وتوّج هذا التقدير خلال حفل رسمي، سلّمت خلاله المديرة التنفيذية لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، عطوفة المهندسة وداد قطيشات، الشهادة إلى الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الشركة والمركز، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب نخبة من الضيوف والشركاء وممثلي وسائل الإعلام، في تجسيد للمكانة التي ترتقي بها الشركة في مجال التميز المؤسسي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس هذا التقييم المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الشركة في التميز المؤسسي، ويجسد اعترافاً دولياً بنقاط قوتها المؤسسية، والمتمثلة في القيادة القائمة على الرؤية والهدف، ووضع الزبائن في صميم أولوياتها، ودعم الابتكار والتطوير المستمر، وتمكين الأفراد، وخلق قيمة مستدامة، إلى جانب تحقيق نتائج مستدامة ذات أثر إيجابي على المجتمع.

وفي هذا السياق، أكّد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أن حصول الشركة على شهادة الاعتراف بالتميّز بمستوى 6 نجوم، كأول مزوّد اتصالات عالمياً يحقق هذا الإنجاز، يُشكّل محطةً مفصليةً في مسيرة الشركة نحو التميّز المؤسسي، ويعكس قوة توجهها الاستراتيجي ونموذجها التشغيلي، وقدرتها على مواصلة تقديم قيمة مستدامة لزبائنها وشركائها. وأضاف أنه إلى جانب أداء العمل، هذا التقدير يُجدّد التزام الشركة تجاه الأردن والمجتمعات التي تخدمها، في الوقت الذي تواصل فيه الاستثمار في المستقبل الرقمي للمملكة. واختتم مؤكداً أن هذا الإنجاز يعود إلى جميع موظفي أورنج الأردن، الذين يظل تفانيهم الركيزة الأساسية لنجاح الشركة.

وقالت المديرة التنفيذية لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، عطوفة المهندسة وداد قطيشات، إن رحلة أورنج الأردن مع نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) تمثل نموذجاً ملهماً للمؤسسات الأردنية، وتجسد أن التميز المؤسسي ليس إنجازاً يُحقق مرة واحدة، بل هو رحلة متواصلة من التطوير والتحسين والابتكار. وأضافت أن برنامج الاعتراف بالتميز (Recognized for Excellence) يشكل رحلة تطوير مؤسسي متكاملة تمكّن المؤسسات من تقييم أدائها، واستثمار فرص التحسين، وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة، مؤكدةً أن حصول أورنج الأردن على شهادة الاعتراف بالتميز بمستوى (6 نجوم) يعكس التزامها الراسخ بتبني أفضل الممارسات العالمية، ويؤكد قدرتها على تحقيق أداء مؤسسي مستدام وفق أعلى المعايير الدولية، بما يجعلها أول شركة اتصالات في العالم تحقق هذا المستوى من الاعتراف، وقصة نجاح أردنية تستحق الاحتفاء.

ومن الجدير بالذكر أن عام 2024 شهد تكريماً ملكياً للشركة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، تقديراً لحصولها على شهادة الاعتراف بالتميز بتقييم 5 نجوم خلال حفل توزيع جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز، وذلك وسط حضور صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير فيصل بن الحسين.

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