مهندسون يؤدون القسم القانوني في فرع معان بحضور نقيب المهندسين غوشة

خبرني - أدى أمس مجموعة من المهندسين والمهندسات القسم القانوني للانضمام إلى نقابة المهندسين الأردنيين، خلال حفل أقامه فرع معان شهد إلى جانب أداء القسم تكريما لمجلس الفرع السابق برئاسة النائب المهندس محمد المحاميد تقديرا لجهوده وإنجازاته خلال الدورة المنتهية، وذلك برعاية نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشة، وحضور رئيس فرع النقابة في محافظة معان المهندس محمد قباعه ورئيس مجلس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس.

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‎وقال النقيب غوشة في كلمته إن قسم المهندس عهد أخلاقي قبل أن يكون التزاما مهنيا، وميثاق بين المهندس ووطنه وبين العلم والضمير، مؤكدا أن الناس تأتمن المهندس على أرواحها ومستقبلها قبل مشاريعها. وأشار إلى أن المهندسين الجدد يدخلون المهنة في مرحلة يشهد فيها العالم تحولا غير مسبوق في الذكاء الاصطناعي والهندسة الرقمية ونمذجة معلومات البناء والمدن الذكية والطاقة النظيفة، داعيا إياهم إلى ألا يجعلوا التخرج نهاية التعلم بل بدايته الحقيقية، وإلى الاستثمار المستمر في تطوير مهاراتهم ولغاتهم وشهاداتهم المهنية.

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‎كما تحدث النقيب عن الحضور المتميز للمهندس الأردني في أسواق العمل الخارجية، من الخليج العربي إلى أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، معتبرا أن هذا الإرث يضع على عاتق الخريجين الجدد مسؤولية الحفاظ على سمعة المهندس الأردني وتعزيزها. ولفت إلى دور النقابة في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني ودعم ريادة الأعمال الهندسية وإقامة الشراكات الوطنية والدولية، وإلى ما تزخر به محافظة معان من فرص في التعدين والطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية تحتاج إلى إسهام المهندسين الجدد فيها.

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‎وتلا القسم على المهندسين والمهندسات الجدد المهندس عبدالله الترك. فيما تولت إدارة فعاليات الحفل المهندسة يارا حمالس.

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‎وفي محطة لافتة من الحفل، جرى تكريم مجلس فرع معان السابق برئاسة سعادة النائب المهندس محمد المحاميد، تقديرا لما قدمه المجلس خلال دورته من جهود في خدمة المهندسين والمهندسات في المحافظة، ودعم المشاريع المجتمعية والتدريبية التي نفذها الفرع.

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‎وبهذه المناسبة، شكر سعادة النائب المحاميد النقابة على هذه اللفتة الكريمة، متطرقا إلى إمكانية التعاون بين مجلس النواب والنقابة، مبينا أن وجود عدد من النواب المهندسين في المجلس يمثل فرصة للإسراع في إقرار التشريعات الجديدة ذات الصلة بالمهنة، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الحكومة في كافة الأمور التي تخص المهندسين والنقابة.

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‎وأشار إلى أن محافظة معان ستشهد خلال السنوات الخمس المقبلة مشاريع تنموية، مؤكدا أن على النقابة دورا في تأهيل وتدريب المهندسين ليكونوا جاهزين للعمل في هذه المشاريع. كما نوه إلى صندوق المسؤولية الاجتماعية في النقابة، وأنه سيواصل حملات الترميم والمبادرات المجتمعية على غرار الأعوام السابقة.

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‎من جهته، رحب رئيس فرع النقابة في محافظة معان المهندس محمد قباعه بالحضور والمهندسين الجدد، مستعرضا منظومة الخدمات التي يقدمها الفرع للزملاء، وتشمل برامج التمويل ودعم البحث العلمي وصندوق التكافل وصندوق التقاعد والتأمين الصحي والقروض، إلى جانب المؤتمرات والدورات المتخصصة. وأشار إلى الدور المجتمعي للفرع من خلال حملات ترميم منازل الأسر المحتاجة ضمن مبادرة "فزعة أهل"، وتوزيع الطرود الخيرية، والفعاليات الرمضانية، والمحاضرات التوعوية، والبرامج المخصصة للأطفال.

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‎وأكد رئيس الفرع أن مركز التدريب في معان يواصل توفير الدورات الهندسية المتخصصة رغم التحديات التي تواجه المحافظة، وفي مقدمتها قلة المشاريع التي تتيح فرصا للتدريب العملي لحديثي التخرج.