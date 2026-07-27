وفاة الحاج يوسف عبدالله الزعبي

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

تنعى عشائر آل الزعبي داخل المملكة وخارجها المرحوم الحاج يوسف عبدالله الزعبي (أبو مهند)،

والد كل من: المهندس مهند(ابو محمد)

،السيد عمر (ابو روعة)،

الملازم محمد(ابو قيس)،

السيد وليد.

شقيق كل من :المرحوم الحاج محمد الزعبي(ابو عبدالله)،

العميد المتقاعد المهندس اكرم الزعبي(ابو هيثم)،

الحاج علي الزعبي(ابو حسن)

المهندس طلال الزعبي(ابو جواد)،

الحاج ابراهيم الزعبي(ابو زيدون)

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد معاذ بن جبل - اربد-زبدة فركوح

يوم الاثنين، التاريخ 27/7/2026

تقبل التعازي للرجال في منزل شقيق المرحوم الحاج ابو عبدالله

الكائن ( اربد حي القصيلة الغربي-مقابل مسجد المصطفى)

وللنساء منزل المرحوم الكائن في ضاحية الحسين بجانب مستشفى الاميرة بديعة.

وذلك ايام (الاثنين والثلاثاء والاربعاء) من بعد صلاة العصر

إنا لله وإنا إليه راجعون