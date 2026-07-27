*
الاثنين: 27 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

وفاة الحاج يوسف عبدالله الزعبي

  • 27 تموز 2026
  • 12:53
وفاة الحاج يوسف عبدالله الزعبي

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

تنعى عشائر آل الزعبي داخل المملكة وخارجها المرحوم الحاج يوسف عبدالله الزعبي (أبو مهند)، 
والد كل من: المهندس مهند(ابو محمد)
 ،السيد عمر (ابو روعة)،
الملازم محمد(ابو قيس)،
السيد وليد.
شقيق كل من :المرحوم الحاج محمد الزعبي(ابو عبدالله)،
العميد المتقاعد المهندس اكرم الزعبي(ابو هيثم)،
الحاج علي الزعبي(ابو حسن)
المهندس طلال الزعبي(ابو جواد)،
الحاج ابراهيم الزعبي(ابو زيدون)
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد معاذ بن جبل - اربد-زبدة فركوح 
يوم الاثنين، التاريخ 27/7/2026  
تقبل التعازي للرجال  في منزل شقيق المرحوم الحاج ابو عبدالله
 الكائن ( اربد حي القصيلة الغربي-مقابل مسجد المصطفى) 
وللنساء منزل المرحوم الكائن في ضاحية الحسين بجانب مستشفى الاميرة بديعة.
وذلك ايام (الاثنين والثلاثاء والاربعاء) من بعد صلاة العصر

إنا لله وإنا إليه راجعون

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الفاضلة مرثا سعيد هشال حداد في ذمة الله
الفاضلة مرثا سعيد هشال حداد في ذمة الله
  • 2026-07-27 12:02
الأردن.. وفيات الاثنين 27-7-2026
الأردن.. وفيات الاثنين 27-7-2026
  • 2026-07-27 09:07
الذكرى الـ 13 لوفاة الحاج حمود النوافلة
الذكرى الـ 13 لوفاة الحاج حمود النوافلة
  • 2026-07-27 08:24
وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله صلاح عبابنة من جامعة اليرموك
وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله صلاح عبابنة من جامعة اليرموك
  • 2026-07-26 15:38
الأردن.. وفيات الأحد 26-7-2026
الأردن.. وفيات الأحد 26-7-2026
  • 2026-07-26 07:15
والدة الزميل احمد احريبي في ذمة الله
والدة الزميل احمد احريبي في ذمة الله
  • 2026-07-25 19:29