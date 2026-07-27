انتقال ديوماندي لمدريد يحرم برشلونة من (الجوهرة المنتظرة)

خبرني - بات انتقال يان ديوماندي المحتمل إلى ريال مدريد، يمثل تهديدًا مباشرًا لطموحات برشلونة في ضم المهاجم الكوسوفي فيسنيك أسلاني، نجم هوفنهايم الألماني، بعدما ربط لايبزيج مصيره بمستقبل اللاعب الإيفواري في صفقة متشابكة قد تحرم البلوجرانا من هدفه الهجومي الأول.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لايبزيج الألماني مصمم على ضم أسلاني البالغ من العمر 23 عامًا كبديل مباشر لديوماندي في حال إتمام انتقال الأخير إلى العاصمة الإسبانية، وهو السيناريو الذي يضع برشلونة في موقف حرج للغاية، خاصة وأن النادي الكتالوني يعتبر المهاجم الكوسوفي البديل الأمثل لفيران توريس.

وتتعقد الصورة أكثر في ظل تسارع المفاوضات بين ريال مدريد ولايبزيح حول ديوماندي، حيث يسعى النادي الملكي لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يعني أن لايبزيح سيتحرك فورًا لتفعيل الشرط الجزائي في عقد أسلاني مع هوفنهايم البالغ 29 مليون يورو، وهو ما سيغلق الباب نهائيًا أمام برشلونة.

ويواجه البلوجرانا سباقًا محمومًا ضد الزمن، إذ يحتاج أولاً إلى حسم مستقبل فيران توريس، الذي بات غامضًا مع النادي رغم تألقه في نهائي كأس العالم 2026، في ظل تردده في تجديد عقده المنتهي بعد عام واحد وسط اهتمام قوي من باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، قبل أن يتحرك رسميًا نحو أسلاني.

ورغم موافقة أسلاني المبدئية على الانضمام إلى لايبزيج، إلا أن المهاجم الكوسوفي، الذي سجل 11 هدفًا وصنع 8 أهداف مع هوفنهايم في 35 مباراة الموسم الماضي، يتريث في اتخاذ القرار النهائي انتظارًا لعرض رسمي من برشلونة، في إشارة واضحة إلى تفضيله الانتقال إلى كامب نو حال تقدم النادي الكتالوني بعرض ملموس.

لكن المشكلة الأكبر تكمن في أن لايبزيج يضغط بقوة على اللاعب لحسم موقفه، خاصة أن النادي الألماني يريد تأمين البديل قبل السماح لديوماندي بالرحيل إلى مدريد، ما يعني أن نافذة الفرصة أمام برشلونة تضيق بشكل خطير مع كل ساعة تمر.

وتضع هذه المعادلة المعقدة إدارة برشلونة أمام خيارين صعبين: إما الإسراع في حسم ملف توريس والتحرك الفوري نحو أسلاني بعرض رسمي، أو المخاطرة بخسارة الهدف الهجومي الأبرز في حال نجاح ريال مدريد في ضم ديوماندي وتحرك لايبزيغ السريع لحسم صفقة البديل.